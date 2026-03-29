Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô ở Đà Nẵng

Chủ Nhật, 18:09, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 29/3, xảy ra vụ tai nạn giữa 4 ô tôtrên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Đà Nẵng khiến giao thông ách tắc kéo dài nhiều giờ.

Khoảng 0h ngày 29/3, tại Km1362+400 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 81C-125.09, xe đầu kéo biển kiểm soát 82C-004.62 kéo theo rơ-moóc 82R-003.60 và xe tải 82G-000.35 lưu thông hướng thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 50E-485.04 chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến xe tải 81C-125.09 và xe tải 50E-485.04 hư hỏng nặng, các phương tiện còn lại hư hỏng nhẹ. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô ráo, mặt đường rộng 7m, đường thẳng, dốc khoảng 2%, có 2 làn xe, không có dải phân cách cứng, nằm ngoài khu dân cư, không có đèn chiếu sáng ban đêm. Hệ thống an toàn giao thông tại khu vực vẫn phát huy tác dụng.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc nhiều cây số. Đến sáng cùng ngày, phương tiện mới lưu thông trở lại.

Long Phi/VOV Miền Trung
Tag: tai nạn giao thông đường Hồ Chí Minh Đà Nẵng
Tạm giữ hình sự tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội
VOV.VN - Các đơn cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế Lexus 350 điều khiển xe đi ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội.

