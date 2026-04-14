Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục

Thứ Ba, 16:25, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tổng số hơn 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng chuyển đổi gần 250 cơ sở sang phục vụ y tế, giáo dục và hoạt động công cộng.

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đang được lên phương án xử lý. Trong số này, thành phố dự kiến bố trí khoảng 250 cơ sở chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Hơn 500 cơ sở còn lại được giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Da nang bo tri gan 250 co so nha, dat doi du phuc vu y te, giao duc hinh anh 1
Nhiều trụ sở dôi dư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa được khai thác, gây lãng phí tài sản công.

Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực thiết yếu.

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê nhằm thu nộp ngân sách: “Công ty Quản lý nhà thực hiện quản lý, khai thác, cho thuê hoặc các hình thức phù hợp theo phương án của Trung tâm Quản lý nhà. Đối với các trường hợp có quy hoạch, nhà không còn sử dụng được thì có thể thực hiện bán”.

ong_le_ngoc_quang_bi_thu_thanh_uy_da_nang.jpg

Bí thư Đà Nẵng: Không để tình trạng “giám sát xong để đó”

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị mỗi quyết sách của HĐND TP phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng. HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát, giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”.

 

Long Phi/ VOV-Miền Trung
Tin liên quan

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị mỗi quyết sách của HĐND TP phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng. HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát, giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”.

VOV.VN - Ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

VOV.VN - Gặp nhau trên đường phố Đà Nẵng, dù không có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên cưỡi mô tô vẫn cầm hung khí hành hung anh H, cướp xe của nạn nhân.

