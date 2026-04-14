Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đang được lên phương án xử lý. Trong số này, thành phố dự kiến bố trí khoảng 250 cơ sở chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Hơn 500 cơ sở còn lại được giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Nhiều trụ sở dôi dư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa được khai thác, gây lãng phí tài sản công.

Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực thiết yếu.

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê nhằm thu nộp ngân sách: “Công ty Quản lý nhà thực hiện quản lý, khai thác, cho thuê hoặc các hình thức phù hợp theo phương án của Trung tâm Quản lý nhà. Đối với các trường hợp có quy hoạch, nhà không còn sử dụng được thì có thể thực hiện bán”.