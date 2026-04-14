Bí thư Đà Nẵng: Không để tình trạng “giám sát xong để đó”

Sáng nay (14/4), HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa XI khai mạc kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị mỗi quyết sách của HĐND thành phố phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng. HĐND thành phố cần nâng cao chất lượng giám sát, giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền theo quy định mà còn đặt nền móng cho phương thức hoạt động, chất lượng quyết sách và trách nhiệm trước nhân dân trong suốt nhiệm kỳ. Đối với thành phố Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra là phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng vai trò là một cực tăng trưởng của cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố phát huy mạnh mẽ vai trò trong cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của thành phố. Trọng tâm là thể chế hóa các định hướng lớn, mang tính đột phá về xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng, các mô hình kinh tế mới gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài chính số và kinh tế xanh. HĐND thành phố chủ động ban hành các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo môi trường đầu tư cạnh tranh quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các dự án động lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần đưa Đà Nẵng đi đầu trong thử nghiệm, hoàn thiện thể chế, tham gia hình thành và dẫn dắt các mô hình phát triển mới của cả nước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế. Mỗi quyết sách phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng; Nâng cao chất lượng giám sát, giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”; chú trọng các lĩnh vực như dự án trọng điểm, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tinh thần xuyên suốt là biến nghị quyết thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, công tác nhân sự là nội dung có ý nghĩa quan trọng. Các nhân sự được giới thiệu để bầu giữ các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thành phố đã được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm bộ máy vận hành nhịp nhàng, hiệu quả.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị: “Tôi đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố ngay từ hôm nay phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Mỗi quyết định, mỗi hành động phải hướng tới mục tiêu cao nhất: phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố”.

Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.