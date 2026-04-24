Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

Theo kế hoạch này, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ đào tạo mới và thu hút khoảng 8.000 nhân lực chất lượng cao trong hai lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Nguồn nhân lực được định hướng phục vụ trực tiếp nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng tham gia vào chuỗi sản xuất, thiết kế và nghiên cứu công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu, thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn, đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn được khuyến khích mở ngành, chuyên ngành mới như thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng… đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI

Cùng với đào tạo, Đà Nẵng chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu và phát triển, trong đó có hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) hỗ trợ thiết kế chip và ứng dụng AI. Thành phố cũng xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút chuyên gia, kỹ sư giỏi và các doanh nghiệp công nghệ cao đến đầu tư, làm việc lâu dài.

Việc ban hành kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để Đà Nẵng nhanh chóng hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn – trí tuệ nhân tạo, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung và cả nước.

Nhấn mạnh vai trò đồng hành của chính quyền trong phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới khoa học và công nghệ, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Thành phố luôn luôn đồng hành tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược, các nhà đầu tư, các bạn khởi nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đến với thành phố. Đà Nẵng là một thành phố đáng sống và nơi sẽ quy tụ, biến những ý tưởng, những ước mơ trở thành những sản phẩm khoa học công nghệ cụ thể và đóng góp vào trong phát triển của thành phố cũng như đất nước".