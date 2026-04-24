Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

Thứ Sáu, 12:03, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

 

Theo kế hoạch này, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ đào tạo mới và thu hút khoảng 8.000 nhân lực chất lượng cao trong hai lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Nguồn nhân lực được định hướng phục vụ trực tiếp nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng tham gia vào chuỗi sản xuất, thiết kế và nghiên cứu công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu, thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn, đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn được khuyến khích mở ngành, chuyên ngành mới như thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng… đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI

Cùng với đào tạo, Đà Nẵng chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu và phát triển, trong đó có hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) hỗ trợ thiết kế chip và ứng dụng AI. Thành phố cũng xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút chuyên gia, kỹ sư giỏi và các doanh nghiệp công nghệ cao đến đầu tư, làm việc lâu dài. 

Việc ban hành kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để Đà Nẵng nhanh chóng hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn – trí tuệ nhân tạo, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung và cả nước.

Nhấn mạnh vai trò đồng hành của chính quyền trong phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới khoa học và công nghệ, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Thành phố luôn luôn đồng hành tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược, các nhà đầu tư, các bạn khởi nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đến với thành phố. Đà Nẵng là một thành phố đáng sống và nơi sẽ quy tụ, biến những ý tưởng, những ước mơ trở thành những sản phẩm khoa học công nghệ cụ thể và đóng góp vào trong phát triển của thành phố cũng như đất nước".

Đà Nẵng khẳng định vị thế trên bản đồ vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Sáng nay (30/8), diễn ra “Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025”. Đây là lần thứ 2 thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện này và là một trong 3 sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ “Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025” diễn ra từ ngày 28 đến 30/8/2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đồng chủ trì tổ chức.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: AI Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng
VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng xác định công nghệ cao, trong đó có công nghiệp vi mạch bán dẫn là ngành quan trọng trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố. Nhiều chính sách đã và đang được xây dựng nhằm phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, tập trung phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

VOV.VN - Sáng nay (30/8) thành phố Đà Nẵng khai mạc Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024. Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng và miền Trung với sự tham gia của gần 500 đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước tham dự.

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang hội đủ các điều kiện, lợi thế về môi trường, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành vi mạch bán dẫn.

