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Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thứ Hai, 11:26, 09/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, dự báo từ ngày 9 đến 11/11, tại thành phố Đà Nẵng có thể xảy ra đợt mơn lớn diện rộng. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 - 450mm, có nơi trên 550mm; riêng vùng núi phía tây bắc phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 350mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị.

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Thành phố Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại miền núi. Ảnh: minh họa

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để kịp thời thông tin đến người dân.

Các địa phương phải rà soát phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những địa bàn thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt; sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, các ngầm tràn và tuyến đường bị ngập sâu, kiên quyết không cho người dân, phương tiện qua lại, đánh bắt cá tại những khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ mất an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Công an thành phố sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy diễn biến thiên tai và đặc điểm từng địa phương.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, quan trắc đập, theo dõi lượng mưa, mực nước hồ và kịp thời thông báo cho vùng hạ du. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa phải tuân thủ quy trình, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

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Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng. Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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