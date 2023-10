Đà Nẵng cháy nhà lúc rạng sáng, 1 người tử vong

Vào khoảng 1h45 phút rạng sáng nay (23/10), tại căn nhà số 48, đường Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Liên Chiểu điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Khê và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng dập lửa và cứu người bị nạn.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị cháy để cấp cứu

Thời điểm này, tầng 1 của ngôi nhà cháy lớn, cửa chính và cửa ra ban công tầng 2 bị khóa, khói đen tỏa khắp nhà. Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng kìm cộng lực cắt khóa, cứu người mắc kẹt bên trong. 3 người kẹt trong nhà được đưa ra ngoài là anh H.V.N (41 tuổi), chị N.T. H (31 tuổi) và cháu H.M.H (10 tuổi), con trai của vợ chồng anh N. và chị H.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng thang tiếp cận tầng 2 ngôi nhà bị cháy

Các nạn nhân đều bị thương do ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Do bị thương nặng, anh H.V.N đã tử vong tại bệnh viện, chị H. và cháu N. đang được điều trị tích cực. Được biết, gia đình bị cháy nhà có quê ở tỉnh Quảng Ngãi mới ra thành phố Đà Nẵng thuê căn nhà này để sinh sống.

Đại tá Lê Thọ, Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khi triển khai đến hiện trường thì cửa sắt bị khóa, chúng tôi phá khóa, dùng hai vòi phun vào dập tắt đám cháy. Có thông tin có người mắc kẹt trong nhà, chúng tôi tiếp tục triển khai thang lên tầng 2, 3, phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài”.