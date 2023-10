Đà Nẵng: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, lúc 1h30 sáng 11/10, người dân ở trong kiệt 236 đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang ngủ thì nghe tiếng nổ lách tách ở khu vực trước căn nhà số 236/31D. Ngọn lửa xuất hiện rồi bùng cháy lớn, khóc bốc nghi ngút. Người dân xung quanh và chủ nhà đã chạy ra ngoài hô hoán và gọi báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bùng lên bao trùm tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà

Lửa cháy lan lên tầng 2

Nhận thông tin, Công an phường Tam Thuận và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an quận Thanh Khê khẩn trương đến hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an vừa khống chế đám cháy vừa triển khai cứu người và đã kịp đưa được 3 người trong gia đình thoát nạn gồm vợ chồng chủ nhà là anh T. (35 tuổi), chị N. (36 tuổi) và 1 con nhỏ Trần Lê Gia K. (9 tuổi). Tuy nhiên, còn lại 2 cháu nhỏ đang ngủ trên tầng 3 là T.M.G.Đ. (14 tuổi) và N.L.T.T (12 tuổi) bị ngạt khói tử vong. 2 nạn nhân tử vong được xác định 1 là con trai anh T. và 1 cháu.

Công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy leo lên cứu người trong nhà

Hiện trường vụ cháy sáng nay (11/10)

Đến 3h sáng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

Một người hàng xóm sát nhà bị cháy kể lại: “Lúc đang ngủ thì tôi nghe tiếng nổ lộp bộp thôi, xong người ta la lớn nên tôi ôm 2 con nhỏ chạy ra và thấy cháy. Sau đó tôi ôm 2 con chạy qua đường luồn chạy sang nhà cao bên cạnh thì thấy cảnh sát chữa cháy tới. Ôm 2 đứa nhỏ chạy chứ lúc đó chập cầu dao điện, chạy thôi chứ không nghĩ gì hết”.