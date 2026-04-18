Đà Nẵng chuyển bến du thuyền bỏ hoang ven sông Hàn sang phục vụ cộng đồng

Thứ Bảy, 14:36, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bị bỏ hoang nhiều năm, ảnh hưởng không gian công cộng phía tây sông Hàn. Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu phương án xử lý theo hướng phục vụ cộng đồng.

Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu các phương án xử lý bến du thuyền phía nam cảng Sông Hàn như chuyển đổi công năng gắn với hoạt động của Thành Điện Hải, bố trí làm trung tâm thông tin du lịch hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng ven sông. 

Bến du thuyền sẽ được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng

Ban Quản lý dự án Hạ tầng dân dụng và Hạ tầng đô thị thành phố đang xây dựng phương án xử lý; sau khi được thẩm tra, thẩm định trình UBND thành phố xem xét, quyết định phương án cụ thể đối với công trình này. Hiện, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án xử lý. 

Bến du thuyền bỏ hoang nhiều năm

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nói chung, công trình này theo định hướng chung trước đây đã có chủ trương chuyển thành công trình công cộng để sử dụng cho cộng đồng. Trong quy hoạch và trong quá trình thi tuyển phương án thiết kế, quy hoạch không gian khu vực trung tâm Thành Điện Hải, một số khu vực xung quanh Thành Điện Hải, Trung tâm Hành chính cũng như ven sông Hàn, chúng tôi đã có ý tưởng thi tuyển đối với công trình này. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang xây dựng chủ trương đầu tư, nghiên cứu, tính toán để đề xuất phương án xử lý công trình, theo hướng sử dụng vào mục đích công cộng”.

Long Phi/ VOV-Miền Trung
Đà Nẵng nghiên cứu phương án đưa các trường đại học về Tam Kỳ

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tính phương án bố trí hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo về khu vực Tam Kỳ (tỉnh lỵ Quảng Nam cũ) nhằm tạo động lực phát triển.

Hà Nội phê duyệt đề án bảo tồn, phát huy giá trị Hồ Tây, sẽ có 6 bến du thuyền

VOV.VN - Theo đề án, Hồ Tây sẽ có 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ trợ). Vị trí các bến thuyền được xác định trên cơ sở cụ thể hóa vị trí các bến thuyền được xác định tại đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000.

