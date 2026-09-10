Đà Nẵng: Chuyển đổi số hướng đến Bệnh viện không giấy tờ

Đến 30/10, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo tinh thần NQ 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số trong y tế không chỉ là đưa thêm một ứng dụng vào sử dụng, mà quan trọng hơn là kết nối các khâu trong quá trình khám, chữa bệnh để người dân thuận tiện hơn, còn cơ sở y tế khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, từ đặt lịch, tiếp nhận, theo dõi lượt chờ đến tra cứu kết quả, đơn thuốc và chi phí điều trị đang từng bước được kết nối trên nền tảng số. Qua đó, hình thành một quy trình khám, chữa bệnh ngày càng liền mạch và tiện ích.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra quá trình thực hiện bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng

Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa, người dân ở phường Hòa Khánh thường tái khám ở Bệnh viện Đà Nẵng. Khác với trước đây, giờ tái khám, anh Nghĩa không còn phải đến bệnh viện từ sớm để đăng ký và chờ đến lượt. Trước mỗi lần tái khám, anh Nguyễn Ngọc Nghĩa có thể chủ động lựa chọn thời gian khám trên điện thoại thông qua ứng dụng Onecare. Thông tin đăng ký sau đó được chuyển tới hệ thống của bệnh viện để tiếp nhận, duyệt lịch và cấp số thứ tự:

“Khi đăng ký app thì chúng ta đỡ phải mất thời gian, có thể đặt lịch ở nhà trước. Đến khám thì đến thẳng bàn khám và quét mã để khám. Đỡ hơn so với trước đây phải đến bệnh viện từ sớm, bốc số ngồi đợi khám rất lâu. Đăng ký khám qua app thành công chúng ta có thể khám bệnh và theo dõi tường tận kết quả khám bệnh của mình”

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (đeo kính) kiểm tra và thử nghiệm đăng ký khám bệnh qua ứng dụng

Đăng ký khám bệnh qua ứng dụng Onecare chỉ là một phần của quá trình số hóa trong khám chữa bệnh tại bệnh viện Đà Nẵng. Điểm quan trọng là dữ liệu từ ứng dụng sẽ được kết nối với hệ thống thông tin Bệnh viện và bệnh án điện tử. Khi bác sĩ, nhân viên y tế cập nhật thông tin chuyên môn, dữ liệu phục vụ khám, điều trị được lưu trữ và khai thác xuyên suốt hơn, thay vì tồn tại rời rạc ở từng khâu. Với những người bệnh cần tái khám nhiều lần, đặc biệt là người cao tuổi hoặc mắc bệnh mạn tính, khả năng tiếp cận lại các kết quả trước đó giúp bác sĩ có thêm thông tin để theo dõi diễn biến bệnh qua từng thời điểm.

ThS.BS Nguyễn Duy Thành, Phó trưởng Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Trước khi chuyển đổi số thì bệnh nhân đến khám chúng tôi phải hỏi lại toàn bộ lịch sử khám bệnh của người bệnh, rồi xem lại toàn bộ xét nghiệm bản giấy của bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân không đem bản xét nghiệm theo thì tôi không thể theo dõi quá trình điều trị liên tục cho bệnh nhân. Giờ chuyển đổi số thì rút ngắn thời gian đó và tôi theo dõi được toàn bộ các xét nghiệm, diễn tiến của bệnh nhân, rút ngắn được thời gian chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân”.

Lãnh đạo UBND thành phố hỏi thăm người dân khi đăng ký khám bệnh qua ứng dụng One-care tại Bệnh viện Đà Nẵng

Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến đổi mới phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, hồ sơ bệnh án điện tử làm hạt nhân và an toàn thông tin làm điều kiện bảo đảm. Đến nay, Bệnh viện này đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) trong hoạt động khám, chữa bệnh; triển khai chữ ký số/chữ ký điện tử cho bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế theo chức năng, nhiệm vụ và phân quyền. Bệnh viện sử dụng dấu vân tay/sinh trắc học trong một số quy trình xác thực của người bệnh và người nhà người bệnh; thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động thanh toán viện phí và dịch vụ y tế. Bệnh viện Đà Nẵng từng bước chuyển một số quy trình từ sử dụng giấy sang dữ liệu điện tử. Trong đó, từ chăm sóc, phiếu theo dõi truyền dịch, phiếu theo dõi truyền máu được thực hiện trên hệ thống điện tử. Kết quả cận lâm sàng được trả và khai thác trên hệ thống phục vụ quá trình điều trị. Một số mẫu phiếu chuyên môn được chuyển sang môi trường điện tử.

Những con số cho thấy hạ tầng số đã bắt đầu được ứng dụng vào các quy trình khám, chữa bệnh. Qua đó, từng bước giảm giấy tờ, giảm các thủ tục trung gian, hướng tới quy trình khám, chữa bệnh liền mạch và mô hình bệnh viện không giấy tờ.

TS.BS. Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định: “Rất tiện ích khi chúng ta tái khám hay thực hiện nhiều dịch vụ khám tại bệnh viện. Đối với bệnh viện thì giảm tải rất lớn tại khu vực chờ khám và khám bệnh, chúng ta có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại từng bán khám. Người bệnh có thể đi lên thẳng phòng khám chứ không cần phải chờ. Sắp tới sẽ liên thông lên dữ liệu hệ thống của bệnh viện, người bệnh có thể kiểm soát được kết quả xét nghiệm, chỉ định chẩn đoán của mình cũng như đơn thuốc của mình qua ứng dụng trên điện thoại rất tiện ích”.

Bác sĩ ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng khám bệnh sử dụng ipad thay vì sổ bệnh án giấy như trước đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là đơn vị y tế công lập đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ tháng 4/2025, bệnh viện này đã chuyển hẳn sang hình thức không giấy tờ. Tại đây, người bệnh dễ dàng đăng ký lịch khám bệnh thông qua các nền tảng số như Zalo OA, Website, hotline của bệnh viện. Hệ thống phần mềm sẽ tự động sắp xếp số thứ tự, giờ hẹn khám và gửi lời nhắc khám qua điện thoại thông minh, giảm thời gian đi lại, chờ đợi của người bệnh.

Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng, kết quả chụp CT được số hóa lên hệ thống dữ liệu dùng chung của bệnh viện

Hiện nay, toàn bộ hệ thống bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng đã sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử, tức là hồ sơ người bệnh được số hóa. Khi người bệnh đến khám, thực hiện các thủ thuật như chụp X-Quang, CT thì kết quả phim chụp được lưu thẳng vào hồ sơ bệnh án. Kỹ thuật viên tại phòng chụp CT vừa chụp xong thì bác sĩ tại phòng bệnh có ngay hình ảnh chụp khi truy cập vào hồ sơ người bệnh, tiếp nhận kết quả và có hướng điều trị. Hiện, các cơ sở y tế cũng đang chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng đến bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh./.