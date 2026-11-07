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Đà Nẵng đề nghị hạn chế phát điện ở 5 hồ thủy điện đến hết ngày 11/11

Thứ Bảy, 22:54, 07/11/2026
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VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng muốn giữ lại nước trong các hồ ngay từ bây giờ để chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước năm 2027.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia không huy động, hoặc chỉ huy động ở mức tối thiểu, việc phát điện của 5 hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4A và Sông Tranh 2 trong thời gian từ nay đến hết ngày 11/11/2026, thời điểm được dự báo có mưa trên lưu vực các hồ.

Da nang de nghi han che phat dien o 5 ho thuy dien den het ngay 11 11 hinh anh 1
Các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được đề nghị chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước 

Mục đích là ưu tiên tích nước sớm cho các hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Hiện mực nước cả 5 hồ này đều rất thấp, nguy cơ cao không tích đủ nước cho nông nghiệp và sinh hoạt ở vùng hạ du.

Toàn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có 7 hồ thủy điện lớn, giữ nước cho hạ du suốt 8 tháng mùa cạn. Tại hồ thủy điện Sông Tranh 2, cùng thời điểm năm ngoái, mưa lớn buộc hồ phải xả lũ qua tràn; năm nay lòng hồ cạn trơ đáy. Mực nước cuối tháng 10 chỉ còn 148 m, thấp hơn 27 m so với năm ngoái.

Ông Võ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: “Từ giờ đến cuối năm, với chu kỳ theo dõi liên tục 10 ngày một lần về tình hình khí tượng thủy văn và lượng nước về hồ chứa, chúng tôi sẽ điều tiết cho phù hợp với mục tiêu chính là tích nước đến khoảng ngày 20/12/2026, đưa mực nước hồ về mực nước dâng bình thường 175 m, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết trong mùa khô hạn năm 2027”.

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Dòng sông A Vương cạn nước, khi mực nước các hồ thủy điện trên lưu vực đang ở mức rất thấp

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố được cảnh báo ở mức cao đến rất cao. Trong kịch bản rủi ro rất cao, nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, hồ chứa thiếu nước và dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn suy giảm có thể cùng lúc tác động, chồng thêm sức ép lên nhau.

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Thủy điện Đăkđrinh ở Quảng Ngãi dừng phát điện để tích nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng nước về hồ chứa thủy điện Đăkđrinh, tỉnh Quảng Ngãi giảm mạnh. Để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong mùa khô 2027, nhà máy đã dừng phát điện từ ngày 1/11, ưu tiên tích nước hồ chứa.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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