Đà Nẵng: Địa phương có công trình thủy điện có ít nhất 2 mô hình sinh kế cho dân

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ chứa thủy điện trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026-2030. Đà Nẵng đặt mục tiêu, đến năm 2030, tất cả các địa phương có công trình thủy điện có ít nhất 02 mô hình sinh kế được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Theo Chương trình này, thành phố Đà Nẵng tập trung duy trì và mở rộng các mô hình sinh kế đã triển khai trong giai đoạn 2023-2025; tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình sinh kế đã triển khai và đề xuất phát triển, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, bền vững. Năm 2026, tất cả các địa phương có công trình thủy điện hoàn thành ký kết các kế hoạch, chương trình phối hợp với các chủ đầu tư công trình thủy điện trong triển khai thực hiện Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực.

100% các hộ dân thụ hưởng chương trình được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tạo sự chủ động phát triển các mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hình thành thói quen cho người dân về canh tác, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, đất và nguồn nước lưu vực thủy điện; Huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển sinh kế người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình của Chính phủ triển khai trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương ưu tiên lồng ghép việc hỗ trợ, phát triển sinh kế cho người dân vào các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các chủ hồ đập thủy điện và chính quyền địa phương đề xuất, định hướng xây dựng các mô hình phát triển sinh kế có hiệu quả cho người dân lưu vực các hồ chứa thủy điện: trồng rừng, cây dược liệu, nuôi cá lồng bè tại các lòng hồ thủy điện, chăn nuôi, du lịch trên hồ thủy điện… UBND các xã có công trình thủy điện phối hợp với chủ sở hữu, đơn vị quản lý các công trình thủy điện xây dựng các kế hoạch, ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ sinh kế cho người dân lưu vực thủy điện.