中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng đo huyết áp miễn phí toàn dân

Thứ Sáu, 11:55, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên, nhiều người dân ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được đo huyết áp miễn phí. Có nơi, nhân viên y tế đến tận nhà để đo huyết áp cho người lớn tuổi, người khó khăn trong đi lại.

 

Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tăng huyết áp từ lâu được xem là “kẻ sát nhân thầm lặng” đối với sức khỏe cộng đồng. Điều đáng lo ngại là nhiều người hoàn toàn không nhận biết được tình trạng sức khỏe của mình cho đến khi xuất hiện biến chứng hoặc tình cờ kiểm tra sức khỏe. Việc phát hiện sớm và quản lý bệnh ngay từ cộng đồng trở thành yếu tố quan trọng, nhằm hạn chế nguy cơ và bảo vệ sức khỏe người dân. Triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng triển khai Tuần lễ “Toàn dân đo huyết áp” năm 2026.

Tuần lễ này diễn ra từ ngày 11-17/5/2026 với thông điệp “Mỗi người hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình”.

Da nang do huyet ap mien phi toan dan hinh anh 1
Nhân viên y tế đến tận nhà đo huyết áp cho người dân

Tại các trạm y tế xã, phường, việc đo huyết áp được triển khai miễn phí. Trạm y tế bố trí đầy đủ từ nhân lực, trang thiết bị và tăng cường công tác tuyên truyền. Đội ngũ y tế cùng cộng tác viên tích cực vận động người dân đến kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là những người có nguy cơ như thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia thường xuyên hoặc ít vận động. Sau khi đo huyết áp và khám sàng lọc, người dân được tư vấn miễn phí về tình trạng sức khỏe cũng như các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Những trường hợp có chỉ số bất thường được hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, tăng cường vận động và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với các trường hợp có nguy cơ cao, trạm y tế nhanh chóng lập hồ sơ quản lý hoặc hướng dẫn chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Da nang do huyet ap mien phi toan dan hinh anh 2
Đo huyết áp, phát hiện và đưa vào diện theo dõi sức khỏe thường xuyên là mục tiêu của chương trình

Anh Hồ Văn Quy, người dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc làm này rất ý nghĩa với người dân vùng cao: “Tôi cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa vì biết được tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều khi ở nhà không biết tình trạng sức khỏe, đến đây được đo huyết áp và được các bác sĩ tư vấn tôi cảm thấy rất an tâm”. 

Tại Trạm y tế xã Trà Tập, cán bộ y tế đã lồng ghép các nội dung tư vấn phòng, chống bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn người dân nhận biết yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Với những trường hợp có chỉ số bất thường, nhân viên trạm y tế tiếp tục tư vấn, hẹn ngày kiểm tra lại hoặc hướng dẫn khám, điều trị theo quy định. Cách làm này giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi cư trú, phát huy tích cực vai trò của y tế cơ sở trong phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Da nang do huyet ap mien phi toan dan hinh anh 3
Người dân đo huyết áp tại trung tâm y tế

Ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức hướng dẫn nhân viên y tế cơ sở kỹ năng khám phát hiện sớm, quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản; hướng dẫn thực hiện hồ sơ bệnh án ngoại trú và sử dụng thuốc đúng quy định, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi sức khỏe người dân bằng dữ liệu điện tử thống nhất.

Bác sĩ Đinh Thị Cơ, Trưởng Trạm Y tế xã miền núi cao Trà Tập, thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, người dân nên chủ động đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp thường xuyên: “Bệnh huyết áp là một bệnh giết người thầm lặng, do vậy mỗi người dân chúng ta nên tự chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Nếu có cao huyết áp thì điều trị sớm và duy trì đúng liệu trình”.

Da nang do huyet ap mien phi toan dan hinh anh 4
Những người khó khăn trong đi lại sẽ được đo huyết áp tại nhà

Nhiều trường hợp dù không có dấu hiệu bất thường nhưng khi kiểm tra sức khỏe lại phát hiện chỉ số huyết áp ở mức cao. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm, âm thầm của bệnh tăng huyết áp và tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ một lần đo huyết áp đúng thời điểm cũng có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, từ đó có biện pháp theo dõi và điều trị phù hợp.  Tuần lễ “Toàn dân đo huyết áp” còn là lời nhắc nhở mỗi người dân cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Thạc sĩ Bùi Thị Long Cảnh, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết: “Hưởng ứng phát động tuần lễ toàn dân đo huyết áp của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng, qua công tác giám sát, báo cáo và nhập liệu cho đến thời điểm hiện tại, các trạm y tế và trung tâm y tế đã triển khai hoạt động của tuần lễ "Toàn dân đo huyết áp". Qua đó, góp phần rất lớn vào công tác tầm soát, đưa vào quản lý, điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong cộng đồng, góp phần vì một Đà Nẵng khỏe mạnh”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: đo huyết áp miễn phí toàn dân đà nẵng miền núi thành phố đà nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân
Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

VOV.VN - Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

VOV.VN - Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại sao uống thuốc huyết áp rồi mà huyết áp vẫn tăng?
Tại sao uống thuốc huyết áp rồi mà huyết áp vẫn tăng?

VOV.VN - Tôi bị thiếu ngủ từ năm 2020. Mỗi ngày chỉ ngủ đc khoảng 3-4 tiếng. Huyết áp tôi duy trì ở mức 190mmHg dù có dùng thuốc vẫn không cải thiện. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp lý giải nguyên nhân và tư vấn thêm cho nhân vật.

Tại sao uống thuốc huyết áp rồi mà huyết áp vẫn tăng?

Tại sao uống thuốc huyết áp rồi mà huyết áp vẫn tăng?

VOV.VN - Tôi bị thiếu ngủ từ năm 2020. Mỗi ngày chỉ ngủ đc khoảng 3-4 tiếng. Huyết áp tôi duy trì ở mức 190mmHg dù có dùng thuốc vẫn không cải thiện. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp lý giải nguyên nhân và tư vấn thêm cho nhân vật.

Cứu sống bệnh nhân đột quỵ não do tăng huyết áp ở Sơn La
Cứu sống bệnh nhân đột quỵ não do tăng huyết áp ở Sơn La

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân nam 40 tuổi, bị xuất huyết não nguy kịch do biến chứng tăng huyết áp.

Cứu sống bệnh nhân đột quỵ não do tăng huyết áp ở Sơn La

Cứu sống bệnh nhân đột quỵ não do tăng huyết áp ở Sơn La

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân nam 40 tuổi, bị xuất huyết não nguy kịch do biến chứng tăng huyết áp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục