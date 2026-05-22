Đà Nẵng đo huyết áp miễn phí toàn dân

Tăng huyết áp từ lâu được xem là “kẻ sát nhân thầm lặng” đối với sức khỏe cộng đồng. Điều đáng lo ngại là nhiều người hoàn toàn không nhận biết được tình trạng sức khỏe của mình cho đến khi xuất hiện biến chứng hoặc tình cờ kiểm tra sức khỏe. Việc phát hiện sớm và quản lý bệnh ngay từ cộng đồng trở thành yếu tố quan trọng, nhằm hạn chế nguy cơ và bảo vệ sức khỏe người dân. Triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng triển khai Tuần lễ “Toàn dân đo huyết áp” năm 2026.

Tuần lễ này diễn ra từ ngày 11-17/5/2026 với thông điệp “Mỗi người hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình”.

Nhân viên y tế đến tận nhà đo huyết áp cho người dân

Tại các trạm y tế xã, phường, việc đo huyết áp được triển khai miễn phí. Trạm y tế bố trí đầy đủ từ nhân lực, trang thiết bị và tăng cường công tác tuyên truyền. Đội ngũ y tế cùng cộng tác viên tích cực vận động người dân đến kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là những người có nguy cơ như thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia thường xuyên hoặc ít vận động. Sau khi đo huyết áp và khám sàng lọc, người dân được tư vấn miễn phí về tình trạng sức khỏe cũng như các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Những trường hợp có chỉ số bất thường được hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, tăng cường vận động và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với các trường hợp có nguy cơ cao, trạm y tế nhanh chóng lập hồ sơ quản lý hoặc hướng dẫn chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Đo huyết áp, phát hiện và đưa vào diện theo dõi sức khỏe thường xuyên là mục tiêu của chương trình

Anh Hồ Văn Quy, người dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc làm này rất ý nghĩa với người dân vùng cao: “Tôi cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa vì biết được tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều khi ở nhà không biết tình trạng sức khỏe, đến đây được đo huyết áp và được các bác sĩ tư vấn tôi cảm thấy rất an tâm”.

Tại Trạm y tế xã Trà Tập, cán bộ y tế đã lồng ghép các nội dung tư vấn phòng, chống bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn người dân nhận biết yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Với những trường hợp có chỉ số bất thường, nhân viên trạm y tế tiếp tục tư vấn, hẹn ngày kiểm tra lại hoặc hướng dẫn khám, điều trị theo quy định. Cách làm này giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi cư trú, phát huy tích cực vai trò của y tế cơ sở trong phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Người dân đo huyết áp tại trung tâm y tế

Ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức hướng dẫn nhân viên y tế cơ sở kỹ năng khám phát hiện sớm, quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản; hướng dẫn thực hiện hồ sơ bệnh án ngoại trú và sử dụng thuốc đúng quy định, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi sức khỏe người dân bằng dữ liệu điện tử thống nhất.

Bác sĩ Đinh Thị Cơ, Trưởng Trạm Y tế xã miền núi cao Trà Tập, thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, người dân nên chủ động đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp thường xuyên: “Bệnh huyết áp là một bệnh giết người thầm lặng, do vậy mỗi người dân chúng ta nên tự chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Nếu có cao huyết áp thì điều trị sớm và duy trì đúng liệu trình”.

Những người khó khăn trong đi lại sẽ được đo huyết áp tại nhà

Nhiều trường hợp dù không có dấu hiệu bất thường nhưng khi kiểm tra sức khỏe lại phát hiện chỉ số huyết áp ở mức cao. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm, âm thầm của bệnh tăng huyết áp và tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ một lần đo huyết áp đúng thời điểm cũng có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, từ đó có biện pháp theo dõi và điều trị phù hợp. Tuần lễ “Toàn dân đo huyết áp” còn là lời nhắc nhở mỗi người dân cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Thạc sĩ Bùi Thị Long Cảnh, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết: “Hưởng ứng phát động tuần lễ toàn dân đo huyết áp của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng, qua công tác giám sát, báo cáo và nhập liệu cho đến thời điểm hiện tại, các trạm y tế và trung tâm y tế đã triển khai hoạt động của tuần lễ "Toàn dân đo huyết áp". Qua đó, góp phần rất lớn vào công tác tầm soát, đưa vào quản lý, điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong cộng đồng, góp phần vì một Đà Nẵng khỏe mạnh”.