Đà Nẵng hỗ trợ “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Tư, 16:24, 18/03/2026
VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 “mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở. 

Đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 "mái ấm công đoàn” với số tiền hàng chục tỷ đồng tặng người lao động khó khăn về nhà ở. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 “mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở. Mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, nhà sửa chữa 30 triệu đồng.

Da nang ho tro mai am cong doan cho nguoi lao dong co hoan canh kho khan hinh anh 1
Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (thứ 2 bên phải) trao "Mái ấm công đoàn" tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với chương trình 'mái ấm công đoàn' đã góp phần an cư cho người lao động có điều kiện sửa chữa và xây dựng mới nhà ở. Nhờ sự hỗ trợ đó, người lao động có nơi ở ổn định và yên tâm công tác”.

Tuyết Lê/ VOV-Miền Trung
Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

Đà Nẵng nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên

Đà Nẵng: “Rạng rỡ tháng Ba - Tôn vinh Chi hội Phụ nữ tiêu biểu"

