Đà Nẵng: Hơn 17.000 hồ sơ quá hạn giải quyết, trong đó Sở NN&MT hơn 13.000 hồ sơ

Công văn nêu rõ, qua rà soát số liệu thực tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ đầu năm đến nay, tình trạng trễ hạn trong tiếp nhận và trả kết quả vẫn chiếm tỷ lệ cao, ảnh hướng đến tiêu chí tiến độ giải quyết trong Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; trong đó, lĩnh vực đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường chiếm tỷ lệ lớn.

Theo số liệu công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày 1/1/2026 đến nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 17.300 hồ sơ hoàn thành quá hạn, trong đó riêng lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chiếm tới hơn 13.600 hồ sơ (gần 79%). Đáng chú ý, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh là những đơn vị phát sinh số lượng hồ sơ trễ hạn lớn nhất.

Lĩnh vực đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ kéo dài

Bên cạnh đó, số hồ sơ đang xử lý quá hạn cũng lên tới 1.141 hồ sơ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chiếm hơn 50%. Các địa phương cấp xã, phường cũng ghi nhận 440 hồ sơ trễ hạn, cho thấy tình trạng này diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, thường xuyên để xảy ra trễ hạn. Mục tiêu đặt ra là nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên tối thiểu 99% theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, tiến tới chấm dứt tình trạng chậm muộn hồ sơ, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp làm việc với các đơn vị có tỷ lệ trễ hạn cao, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, đồng thời cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến trình xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thời gian trả kết quả; thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị địa phương với dữ liệu hiển thị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tránh tình trạng số liệu không đồng bộ.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, làm cơ sở để xem xét trách nhiệm và thi đua, khen thưởng. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tăng cường kiểm tra quy trình tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ, nhất là tại các khâu dễ phát sinh chậm trễ.