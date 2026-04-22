Dưới đá lên, trên bảo... chờ, dân có đất tái định cư nhưng chưa thể xây nhà

Để có mặt bằng thi công dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Đà Nẵng, hơn 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời đi nơi khác. Sau khi nhường đất cho dự án, người dân được bố trí khu tái định cư ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũ (nay là xã Hòa Vang). Dự kiến khu tái định cư này bố trí hơn 300 lô đất tái định cư cho bà con. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành khu tái định cư nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa thể xây nhà ở, phải đi ở trọ, ở nhở nhà người thân.

Bà Nguyễn Thị Cúc (58 tuổi), thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng là một trong những hộ như vậy. Hiện, bà Cúc đang ở nhờ trong căn nhà cấp 4 của em trai cho mượn tạm trong lúc đợi xây nhà tái định cư. Bà Cúc là mẹ đơn thân, con bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Cúc, nhà bà có tổng diện tích hơn 200 m2 giải tỏa trắng giao đất cho nhà nước làm đường vành đai phía Tây. Bà Cúc được bố trí 1 lô đất đường 5m5, Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây.

Bà Nguyễn Thị Cúc đang sống tạm trong căn nhà cấp 4 xuống cấp của em trai

Tháng 2/2025, sau khi bàn giao nhà cho dự án đường Vành đai phía Tây thì 2 mẹ con bà Cúc sống cảnh ở nhờ nhà người thân. Căn nhà 2 mẹ con bà Cúc đang ở được lợp tạm bằng mái tôn cũ kỹ, mùa nắng thì nóng, mưa to là ngập. Bà Cúc rất bức xúc khi đến cơ quan chức năng để làm các thủ tục, nghĩa vụ tài chính về đất thì cán bộ xã Hòa Vang trả lời các tuyến đường khu tái định cư này chưa có giá đất nên chưa có cơ sở để tính thuế đất. Chưa nộp được thuế đất thì chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa thể xin giấy phép xây nhà ở.

Bà Nguyễn Thị Cúc bảo rằng, lỗi này của cơ quan chức năng chứ đâu phải do dân mà bắt bà con phải chờ hết ngày này đến tháng khác: “Đền bù được hơn 120 triệu đồng và bốc được 1 lô đất tái định cư mà tới bây giờ vẫn chưa có hệ số đất để đóng thuế làm nhà trú mưa trú nắng. Giờ tôi cứ ở tạm đây trời mưa nắng nóng không ở nổi. Tôi mong nhà nước hỗ trợ giúp đỡ để tôi làm nhà lên ở, trú mưa trú nắng”.

Tương tự, gia đình ông Võ Văn Hoàng (72 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi) cũng thuộc diện giải tỏa trắng tại dự án đường Vành đai phía Tây (thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cũ). Từ tháng 5/2025, vợ chồng ông Hoàng, bà Hoa chấp hành chủ trương di dời, giải tỏa, tiến hành bàn giao mặt bằng sớm để phục vụ thi công.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa và ông Võ Văn Hoàng bày tỏ bức xúc vì chờ đợi lâu

Theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 8/5/2025 của UBND huyện Hòa Vang trước đây, gia đình ông Hoàng, bà Hoa được bố trí tái định cư tại lô số 15 và lô số 21 (phân khu B2-4, đường 10m5, thuộc Khu Tái định cư Phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía Tây xã Hòa Phong, nay thuộc xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Sau khi nhận phiếu bố trí đất tái định cư, ông Hoàng, bà Hoa tiến hành làm các thủ tục nhận đất thực tế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn.

Thế nhưng, gần một năm nay, 2 ông bà vẫn không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được cấp Giấy phép xây dựng. 2 lô đất tái định cư của gia đình ông bà bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Trong khi đó, bản thân ông Hoàng, bà Hoa phải đi thuê nhà để ở.

Bà Cúc bên căn nhà tạm bợ

Bà Nguyễn Thị Hoa than thở, khi Nhà nước cần thì chúng tôi nhường đất. Giờ đã có đất, các tuyến đường khu tái định cư này chưa có giá đất nên chưa có cơ sở để tính thuế đất. Bà Nguyễn Thị Hoa kiến nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết các vướng mắc về giá đất để gia đình hoàn thành các thủ tục đất đai, xây dựng nhà ở:

“Tôi là một người dân, tiên phong đi trước, sau khi có chủ trương Nhà nước đưa ra là ai đi trước được hỗ trợ nên tôi sắp xếp gia đình tôi tiên phong đi trước. Nhưng hiện nay 11 tháng rồi, tôi rất buồn, vì khó khăn lớn nhất đối với tôi là chỗ ở, sinh hoạt vì tôi bị bệnh hiểm nghèo đâu còn bao lâu, tôi rất bức xúc, rất buồn”, bà Hoa.

Khu tái định cư đã có mặt bằng nhưng do chưa có giá đất và hệ số chuyển đổi nên người dân chưa thể làm nhà ở

Không chỉ gia đình bà Cúc, ông Hoàng, bà Hoa mà hơn 300 hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa trong dự án này cũng chịu chung tình cảnh vừa nêu. Việc chậm trễ trong khâu tính giá đất, tính thuế và hệ số sử dụng đất K là lỗi của các cơ quan chức năng trong xây dựng bảng giá đất. Thế nhưng, những thiệt hại khó khăn lại đổ xuống đầu người dân. Nhiều gia đình phải đi thuê trọ, ở nhờ, sống tạm từ ngày này sang tháng nọ tại nhà người thân. Có người đặt câu hỏi, biết đến bao giờ chính quyền địa phương mới thật sự lo cho dân?

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, địa phương đã nắm được tình hình và cũng đã có báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Theo ông Nguyện, cái gốc của tình trạng này là chưa có quyết định về giá đất và hệ số chuyển đổi. Ông Lê Phú Nguyện cho biết, nếu trong tháng 4 có kết luận về giá đất của UBND thành phố, xã Hòa Vang sẽ hoàn thiện thủ tục trong tháng 5 năm nay để bà con có thể xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão.

Dự án đường vành đai phía Tây đang triển khai

“UBND thành phố vừa qua cũng đã họp thống nhất giá đất đối với đường 7m5 và đường 5m5. Chúng tôi đang chờ quyết định sau cuộc họp. Còn hệ số chuyển đổi giữa các khu tái định cư thì hiện nay chúng tôi đã có văn bản gửi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và đợi ý kiến từ Trung tâm để có ý kiến để có căn cứ chúng tôi thực hiện. Việc này chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng sớm có quyết định để chúng tôi có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân”, ông Lê Phú Nguyện nói.

Ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường làm báo cáo trình UBND thành phố Đà Nẵng. Đơn vị đang chờ UBND thành phố phê duyệt.

Tình trạng dưới đá lên, trên bảo... chờ đã và đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Người dân mong đợi những hành động cụ thể của một chính quyền vì dân.