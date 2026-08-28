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Đà Nẵng khởi động dự án nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh với gần 1.000 căn hộ

Thứ Sáu, 10:45, 28/08/2026
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VOV.VN - Dự án Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng vừa khởi động sáng nay (28/8), bổ sung gần 1.000 căn hộ bán đến người dân, công nhân và người lao động thu nhập thấp trên địa bàn.

 

Dự án Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Bất động sản Hội An làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích khoảng 1,4 ha, gồm 3 khối chung cư cao 20 tầng cùng 1 tầng hầm, quy mô hơn 960 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại phường Hòa Khánh, nơi tập trung đông dân cư, công nhân và người lao động, nằm gần các khu công nghiệp. 

Da nang khoi dong du an nha o xa hoi bac hoa khanh voi gan 1.000 can ho hinh anh 1
Quang cảnh buổi lễ

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô đô thị, dân số và nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra mạnh mẽ, việc bảo đảm chỗ ở phù hợp, an toàn và có chất lượng cho người dân, nhất là các nhóm người yếu thế và người lao động, tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài.

Da nang khoi dong du an nha o xa hoi bac hoa khanh voi gan 1.000 can ho hinh anh 2
Dự án triển khai trên diện tích khoảng 1,4 ha

Việc khởi động Dự án Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh cũng thể hiện quyết tâm của thành phố Đà Nẵng trong việc đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, huy động các nguồn lực xã hội để từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai thông suốt, đúng quy định và tiến độ đề ra.

Da nang khoi dong du an nha o xa hoi bac hoa khanh voi gan 1.000 can ho hinh anh 3
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chính sách an sinh của thành phố. Mỗi căn hộ hoàn thành không chỉ là một sản phẩm xây dựng mà còn là một mái ấm, cơ hội an cư và niềm tin vào tương lai của người dân. “Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của chủ đầu tư cùng các đơn vị tham gia thực hiện, Dự án Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững”.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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