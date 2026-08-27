Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng đầu tiên tại Khu thương mại tự do



EAGLE FTZ là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng vừa được khởi động. Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, kết nối thuận lợi với Cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế.

Nghi thức ấn nút khởi động Dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2 (EAGLE FTZ)

Theo định hướng phát triển, EAGLE FTZ được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi héc-ta đất và tăng cường kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp cùng mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế.

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) phát biểu

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) cho biết, doanh nghiệp không đặt mục tiêu đơn thuần phát triển bất động sản công nghiệp mà hướng đến xây dựng một hệ sinh thái logistics – sản xuất – dịch vụ tích hợp, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị tại cùng một địa điểm.

Theo ông Mai Công Hồ, lợi thế của dự án không chỉ nằm ở vị trí kết nối với Cảng Liên Chiểu, Quốc lộ 1A, đường sắt, sân bay quốc tế và Hành lang kinh tế Đông – Tây, mà còn phải được phát huy thông qua chất lượng dịch vụ, tốc độ giải quyết thủ tục, tính minh bạch và khả năng đồng hành lâu dài với nhà đầu tư.

Đại biểu tham dự buổi lễ

SDN cam kết đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ logistics, kho bãi, hải quan, thủ tục đầu tư đến các dịch vụ giá trị gia tăng; đồng thời định hướng dự án theo mô hình xanh, thông minh và số hóa, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng phát biểu tại Lễ khởi động dự án

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng nhấn mạnh việc EAGLE FTZ được khởi động là dấu mốc quan trọng, đưa chủ trương phát triển Khu Thương mại tự do từng bước đi vào cuộc sống, chuyển cơ hội thành hành động và biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển.

Phối cảnh Dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2 (EAGLE FTZ)

Ông Vũ Quang Hùng cho rằng, đi đầu không chỉ là sớm hơn về thời gian mà còn là trách nhiệm kiến tạo một hình mẫu về chất lượng, hiệu quả, phương thức quản trị và khả năng kết nối với chuỗi giá trị quốc tế. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, xác định rõ đầu mối, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ cao nhất và xử lý công việc nhanh nhất, đúng quy định.

“Ý nghĩa của sự kiện hôm nay sẽ được khẳng định bằng những kết quả cụ thể trong thời gian tới: hạ tầng được hình thành đồng bộ; các nhà đầu tư thứ cấp sớm đi vào hoạt động; dòng hàng hóa được lưu chuyển; việc làm, thu nhập và những cơ hội phát triển mới được tạo ra cho người dân và doanh nghiệp. Với sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, năng lực của chủ đầu tư và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng EAGLE FTZ sẽ được triển khai thành công, trở thành một điểm đến đầu tư hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế”, ông Hùng nói.