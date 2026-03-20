Đà Nẵng không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

Thứ Sáu, 09:30, 20/03/2026
VOV.VN - Theo kế hoạch này, thành phố Đà Nẵng không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch này, thành phố Đà Nẵng không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường.

Da nang khong duoc phep su dung via he de kinh doanh, buon ban hinh anh 1
Phân định, kẻ vạch vỉa hè nhằm bảo đảm các phần đường dành cho người đi bộ, tạo thông thoáng.

Thành phố kiên quyết không cho tồn tại các điểm chợ cóc, chợ tạm trái quy định trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố; Không được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo, biển hiệu trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh và các công trình hạ tầng khác.

Da nang khong duoc phep su dung via he de kinh doanh, buon ban hinh anh 2
Quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng sơn kẻ lại vỉa hè hồi tháng 3/2024

Kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng cũng nêu rõ tiêu chí bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các khu đất trống, vỉa hè, dọc tuyến đường, khu dân cư, kiệt hẻm; thu dọn rác thải kích thước lớn; vệ sinh khu vực chợ, khu thương mại, chợ hoa và nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá – nghệ thuật; không để ùn ứ, rơi vãi rác thải gây mất mỹ quan đô thị.

 

PV/VOV-Miền Trung
Tag: vỉa hè trật tự vỉa hè kẻ vạch vỉa hè buôn bán vỉa hè trật tự đô thị Đà Nẵng không sử dụng vỉa hè kinh doanh người đi bộ
Đà Nẵng lập lại trật tự, dành vỉa hè cho người đi bộ

Bí thư Đà Nẵng: Lập lại trật tự vỉa hè, không ồn ào nhưng quyết liệt

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh nói: “Phải làm một cách bài bản nhưng hiệu quả, không ồn ào nhưng có tính thuyết phục".

Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử để tăng tốc phát triển

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một thể chế, cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn; phù hợp với vị trí, vai trò và tính chất đặc biệt của Thủ đô.

