Đà Nẵng không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch này, thành phố Đà Nẵng không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường.

Phân định, kẻ vạch vỉa hè nhằm bảo đảm các phần đường dành cho người đi bộ, tạo thông thoáng.

Thành phố kiên quyết không cho tồn tại các điểm chợ cóc, chợ tạm trái quy định trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố; Không được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo, biển hiệu trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh và các công trình hạ tầng khác.

Quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng sơn kẻ lại vỉa hè hồi tháng 3/2024

Kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng cũng nêu rõ tiêu chí bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các khu đất trống, vỉa hè, dọc tuyến đường, khu dân cư, kiệt hẻm; thu dọn rác thải kích thước lớn; vệ sinh khu vực chợ, khu thương mại, chợ hoa và nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá – nghệ thuật; không để ùn ứ, rơi vãi rác thải gây mất mỹ quan đô thị.