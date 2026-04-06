Đà Nẵng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp lễ 30/4 và 1/5

Đoàn kiểm tra tiến hành giám sát truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, hạn sử dụng thực phẩm, quy trình chế biến bảo quản thực phẩm, test nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm tra các bếp ăn tập thể trong trường học cũng như trong các khu công nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Chi cục An toàn thực phẩm).

Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiến hành kiểm tra 330 cơ sở, qua đó phát hiện 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

“Hiện nay, địa bàn thành phố mở rộng, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, Chi cục An toàn thực phẩm thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra các bếp ăn tập thể trong trường học cũng như trong Khu công nghiệp chế xuất, cơ sở cung cấp thức ăn công nghiệp. Qua đó, xử lý đối với những cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Dịp 30/4 và 1/5, đặc biệt Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tập trung đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh", ông Đinh Văn Tuấn chia sẻ.