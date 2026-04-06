Đà Nẵng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ Hai, 18:05, 06/04/2026
VOV.VN - Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đoàn kiểm tra tiến hành giám sát truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, hạn sử dụng thực phẩm, quy trình chế biến bảo quản thực phẩm, test nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng. 

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm tra các bếp ăn tập thể trong trường học cũng như trong các khu công nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Chi cục An toàn thực phẩm).

Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiến hành kiểm tra 330 cơ sở, qua đó phát hiện 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

 “Hiện nay, địa bàn thành phố mở rộng, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, Chi cục An toàn thực phẩm thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra các bếp ăn tập thể trong trường học cũng như trong Khu công nghiệp chế xuất, cơ sở cung cấp thức ăn công nghiệp. Qua đó, xử lý đối với những cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Dịp 30/4 và 1/5, đặc biệt Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tập trung đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh", ông Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

Tuyết Lê/ VOV- Miền Trung
Tag: an toàn thực phẩm Đà Nẵng kiểm tra thực phẩm Chi cục An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể khu công nghiệp truy xuất nguồn gốc vi phạm an toàn thực phẩm xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh ăn uống Tháng hành động an toàn thực phẩm
Báo động tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăn nuôi
VOV.VN - Theo thống kê của Cục Chăn nuôi và Thú Y, trong 5 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 190 ổ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tại 175 xã, 95 huyện, 34 tỉnh. Riêng dịch tả lợn châu Phi giảm 63%, số lợn chết, tiêu hủy giảm 81%.

Đà Nẵng xử lý 2 cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an, TP. Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý 2 cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm quy định về tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp lễ
VOV.VN - Vào dịp nghĩ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng dự kiến rất đông và nhu cầu ăn uống cũng tăng cao. Các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

