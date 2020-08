Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm cộng đồng

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng bước đầu đã được kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp, không được phép chủ quan. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng khẩn trương truy vết, tăng tốc xét nghiệm, khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Chợ Tân An, phường An Khê, quận Thanh Khê bị phong tỏa.

Bà Phùng Thị Lan Hương, tiểu thương chợ Tân An, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là một trong số hàng trăm trường hợp được Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, bệnh nhân 887 là người bán xôi thường lui tới chợ Tân An và tiếp xúc với nhiều người. UBND phường An Khê, quận Thanh Khê buộc phải tạm thời đóng cửa chợ Tân An từ chiều 16/8. Hàng trăm tiểu thương và người dân sống quanh chợ phải lấy mẫu xét nghiệm truy vết.

Xét nghiệm gộp nhóm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng.

Bà Phùng Thị Lan Hương vui mừng khi biết được kết quả xét nghiệm âm tính: "Sau khi nhận được kết quả âm tính, tôi rất vui. Tôi mong muốn chợ sớm mở lại để chúng tôi được ra chợ bán trở lại. Từ đầu mùa dịch đến giờ tôi luôn đeo khẩu trang, đeo tấm chắn giọt bắn, đeo găng tay. Trước khi ở chợ về nhà phải rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tôi cũng mong tất cả mọi người, tiểu thương thực hiện tất cả các biện pháp an toàn khi vào chợ".

Những ngày qua, hàng ngàn người liên quan đến các chợ và các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện triển khai nhiều giải pháp tăng tốc rà soát, truy vết các đối tượng trong cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm cao…

Bác sĩ Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết: "Qua điều tra dịch tễ, chúng tôi xác định các trường hợp F1, F2. Trên cơ sở đó, chúng tôi lập danh sách tất cả các trường hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng".

Trung bình mỗi ngày, CDC Đà Nẵng xét nghiệm từ 4.000 -5.000 mẫu, tương ứng 7.000 đến 8.000 người.

Tính từ ngày 25/7 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã xét nghiệm gần 165 ngàn người. Trung bình mỗi ngày, CDC Đà Nẵng xét nghiệm từ 4.000 -5.000 mẫu, tương ứng 7.000 đến 8.000 người. Với phương pháp xét nghiệm gộp nhóm được áp dụng lấy mẫu tại các khu dân cư có các ca mắc Covdi-19, Đà Nẵng đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Với việc tổ chức tốt việc lấy mẫu cho người dân những khu vực có nguy cơ lây nhiễm và thêm phương pháp lấy mẫu theo nhóm, chúng ta cải thiện đáng kể tốc độ lấy mẫu. Với tốc độ lấy mẫu như vậy, chúng ta có sự cải thiện đáng kể, sớm chặn trước sự lây lan của dịch trong cộng đồng"./.