Lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ khoảng 20 triệu

Nếu đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7 được thông qua, thu nhập của bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập sẽ tăng tương ứng. Công thức tính là: Mức lương = Lương cơ sở × Hệ số lương.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP). Nếu tăng 8%, mức lương cơ sở dự kiến sẽ lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Bác sĩ mới ra trường nhận lương hơn 6 triệu đồng/tháng

Từ năm 2026, theo Nghị quyết 261/2025 của Quốc hội, bác sĩ khi vừa tốt nghiệp và được tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với hệ số lương 2,67. Mức lương hiện nay của bác sĩ mới ra trường được tính: 2.340.000 × 2,67 = khoảng 6,25 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, thu nhập của nhóm này dự kiến tăng lên khoảng 6,75 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ cao cấp có thể đạt hơn 20 triệu đồng/tháng

Theo quy định hiện hành: Bác sĩ chính (hạng II), thường là bác sĩ chuyên khoa I, áp dụng hệ số 4,40 - 6,78.

Bác sĩ cao cấp (hạng I), thường là bác sĩ chuyên khoa II, áp dụng hệ số 6,2 - 8,0.

Nếu lương cơ sở tăng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương của bác sĩ cao cấp ở bậc cao nhất (hệ số 8,0) có thể đạt khoảng: 2.530.000 × 8,0 = khoảng 20,24 triệu đồng/tháng (chưa tính phụ cấp).

Như vậy, nếu lương cơ sở tăng 8%, mức lương của bác sĩ trong khu vực công cũng tăng tương ứng, trong đó mức cao nhất có thể vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp nghề nghiệp và thâm niên.

Bảng lương cơ sở dự kiến tăng từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết 261 cũng quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức cao đối với những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù, có tính chất áp lực và rủi ro cao. Cụ thể, nhóm làm việc trong lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Đối với nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được quy định linh hoạt theo từng khu vực nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp thực tiễn.