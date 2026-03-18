Lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ khoảng 20 triệu

Thứ Tư, 16:43, 18/03/2026
Với đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ có thể đạt hơn 20 triệu đồng/tháng.

Nếu đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7 được thông qua, thu nhập của bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập sẽ tăng tương ứng. Công thức tính là: Mức lương = Lương cơ sở × Hệ số lương.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP). Nếu tăng 8%, mức lương cơ sở dự kiến sẽ lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Bác sĩ mới ra trường nhận lương hơn 6 triệu đồng/tháng

Từ năm 2026, theo Nghị quyết 261/2025 của Quốc hội, bác sĩ khi vừa tốt nghiệp và được tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với hệ số lương 2,67. Mức lương hiện nay của bác sĩ mới ra trường được tính: 2.340.000 × 2,67 = khoảng 6,25 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).

luong co so du kien tang tu 1 7, muc luong cao nhat cua bac si khoang 20 trieu hinh anh 1
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang làm việc. (Ảnh: Thế Anh)

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, thu nhập của nhóm này dự kiến tăng lên khoảng 6,75 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ cao cấp có thể đạt hơn 20 triệu đồng/tháng

Theo quy định hiện hành: Bác sĩ chính (hạng II), thường là bác sĩ chuyên khoa I, áp dụng hệ số 4,40 - 6,78.

Bác sĩ cao cấp (hạng I), thường là bác sĩ chuyên khoa II, áp dụng hệ số 6,2 - 8,0.

Nếu lương cơ sở tăng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương của bác sĩ cao cấp ở bậc cao nhất (hệ số 8,0) có thể đạt khoảng: 2.530.000 × 8,0 = khoảng 20,24 triệu đồng/tháng (chưa tính phụ cấp).

Như vậy, nếu lương cơ sở tăng 8%, mức lương của bác sĩ trong khu vực công cũng tăng tương ứng, trong đó mức cao nhất có thể vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp nghề nghiệp và thâm niên.

luong co so du kien tang tu 1 7, muc luong cao nhat cua bac si khoang 20 trieu hinh anh 2
Bảng lương cơ sở dự kiến tăng từ ngày 1/7/2026. 

Nghị quyết 261 cũng quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức cao đối với những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù, có tính chất áp lực và rủi ro cao. Cụ thể, nhóm làm việc trong lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Đối với nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được quy định linh hoạt theo từng khu vực nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp thực tiễn.

Theo Phương Thúy/VietNamNet
Tăng lương cơ sở: Những ai sẽ được hưởng mức lương mới?
Tăng lương cơ sở: Những ai sẽ được hưởng mức lương mới?

VOV.VN - Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở mới thay thế Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2026.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

VOV.VN - Sáng nay 18/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Campuchia, Vương quốc Saudi Arabia và Cộng đồng Thịnh vượng Dominica tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 18/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 7 USD/oz còn 5.008,3 USD/oz.

