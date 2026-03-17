Đà Nẵng: Truy xét lái xe ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

Thứ Ba, 16:38, 17/03/2026
VOV.VN - Hôm nay (17/3), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh liên quan vụ ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường và đang truy tìm lái xe.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h06 tối ngày 16/3 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng. Nội dung clip quay lại cảnh một ô tô hiệu Toyota màu đen, biển số nền vàng, di chuyển ở làn dành cho ô tô. Trong quá trình lưu thông, tài xế điều khiển phương tiện vượt bên phải một xe cùng chiều phía trước.

Da nang truy xet lai xe o to gay tai nan roi roi khoi hien truong hinh anh 1
2 người đi xe máy ngã xuống đường, còn xe ô tô đi thẳng (Hình ảnh cắt từ clip)

Sau đó, ô tô này lách sang bên phải và lấn sang làn hỗn hợp rồi va chạm mạnh với xe máy chở 2 người. Cú va chạm làm 2 người đi xe máy ngã xuống đường, phương tiện đi phía sau đã kịp phanh lại nên không xảy ra tai nạn liên hoàn.

Đáng lên án là sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô này không dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành xác minh, truy xét phương tiện liên quan, làm rõ vụ việc.

Clip vụ tai nạn
dau_xe_o_to_bi_bien_dang_tui_khi_bung_khi_xe_nay_dam_vao_cot_dien_20251016100409.jpg

Đà Nẵng: Xe ô tô bất ngờ tăng ga, đâm vào xe máy

VOV.VN - Sáng nay (16/10), tại ngã tư đường Ông Ích Khiêm – Hải Phòng (khu vực chợ Tam Giác cũ), phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, một xe ô tô bất ngờ tăng ga đâm vào người đi xe máy, xe ô tô lao lên vỉa hè mới dừng lại.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: hiện trường tai nạn giao thông phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn Cảnh sát giao thông
VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời tháo cabin ô tô, giải cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong sau vụ tai nạn.

VOV.VN - Sáng nay (20/10), trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, làm 2 tài xế bị thương.

VOV.VN - Rạng sáng 12/10, trên đường Võ Chí Công, đoạn qua xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô khiến 7 người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

