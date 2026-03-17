Đà Nẵng: Truy xét lái xe ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h06 tối ngày 16/3 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng. Nội dung clip quay lại cảnh một ô tô hiệu Toyota màu đen, biển số nền vàng, di chuyển ở làn dành cho ô tô. Trong quá trình lưu thông, tài xế điều khiển phương tiện vượt bên phải một xe cùng chiều phía trước.

2 người đi xe máy ngã xuống đường, còn xe ô tô đi thẳng (Hình ảnh cắt từ clip)

Sau đó, ô tô này lách sang bên phải và lấn sang làn hỗn hợp rồi va chạm mạnh với xe máy chở 2 người. Cú va chạm làm 2 người đi xe máy ngã xuống đường, phương tiện đi phía sau đã kịp phanh lại nên không xảy ra tai nạn liên hoàn.

Đáng lên án là sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô này không dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành xác minh, truy xét phương tiện liên quan, làm rõ vụ việc.

