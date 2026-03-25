Đã tìm thấy 2 vận động viên bị lạc trong giải chạy “Sơn tra Sky Race” ở Sơn La

Thứ Tư, 17:13, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/3, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2, Phòng PC07, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo về việc 2 người tham gia giải chạy địa hình “Sơn tra Sky Race” được tổ chức tại xã Ngọc Chiến bị mất liên lạc. 

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân gồm anh Đặng Văn Hùng, sinh năm 1998, trú tại TP. Hải Phòng và anh Trần Bình Định, sinh năm 1979, trú tại Nguyễn Xiển, TP. Hà Nội. Trong đó anh Hùng tham gia cự ly 21km, anh Định tham gia leo núi tự do.

Theo đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 đã huy động 16 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc cung đường chạy và khu vực lân cận.

Sau gần 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến đầu giờ chiều qua (24/3), lực lượng chức năng đã phát hiện và tiếp cận được 2 nạn nhân tại khu vực rừng già, cách cung đường chạy khoảng 5km. Cả hai nạn nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định, chỉ bị thương tích nhẹ.

Ngay sau đó, lực lượng đã đưa 2 nạn nhân xuống núi và phối hợp với lực lượng y tế chăm sóc, sơ cứu. 

Giải chạy “Sơn tra Sky Race” do Công ty TNHH BELOVE MOUNTAIN tổ chức, diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 21/3 – 22/3/2026) tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Giải gồm 3 cự ly 5km, 10km và 21km, cung đường chủ yếu là địa hình núi dốc, hiểm trở. Giải chạy thu hút 270 vận động viên tham gia, trong đó có nhiều vận động viên chuyên, bán chuyên và tự do ở nhiều địa phương. Do đa số vận động viên không thông thạo địa bàn, chưa làm quen địa hình, kết hợp với điều kiện thời tiết trên địa bàn có mưa lớn, mưa đá, nên tiềm ẩn nguy cơ lạc đường trong quá trình tham gia giải.

PV/VOV-Tây Bắc
Tag: mất tích vận động viên bị lạc giải chạy sơn tra sky race sơn la
Chìm thuyền đánh cá tại cửa Gianh (Quảng Trị), một ngư dân mất tích
VOV.VN - Thuyền đánh cá của ngư dân đang trên đường vào cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thì bị sóng đánh chìm làm 1 người mất tích.

Tìm thấy thêm thi thể 4 nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà
VOV.VN - Thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, đến 16h40 chiều nay (22/2), các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà.

Xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ Hồ Thác Bà
VOV.VN - Tối 21/2, vụ va chạm giữa hai phương tiện thủy trên hồ Hồ Thác Bà khiến một tàu chở khách bị chìm, làm 6 người mất tích. Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo hỏa tốc, huy động tối đa lực lượng xuyên đêm tìm kiếm, cứu nạn.

