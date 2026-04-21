Đã tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

Thứ Ba, 08:10, 21/04/2026
VOV.VN - Sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn, cách vị trí lạc không xa, khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm.

Sáng 21/4, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, gần 6h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh tại khu vực Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất tích.

Nguyễn Tuấn Anh và đội tìm kiếm trên đường trở về. Nguồn Fb Nguyen Leanh

Theo vị lãnh đạo xã, sau một đêm xuyên rừng tìm kiếm, Tuấn Anh được tìm thấy trong tình trạng an toàn, cách vị trí mất tích không xa. Các lực lượng tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khoẻ của nạn nhân.

"Các lực lực lượng đang đưa nạn nhân xuống núi, xe cứu thương đã trực sẵn ở hiện trường để đưa thanh niên này tới cơ sở y tế", lãnh đạo xã Đạo Trù thông tin.

Sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú ở phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) cùng nhóm bạn leo núi. Địa điểm nhóm nam sinh xuất phát từ chân núi dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, Tuấn Anh bị lạc và mất thông tin.

Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường chỉ đạo, huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Tam Đảo là điểm leo núi phổ biến ở miền Bắc, cách Hà Nội khoảng 70 km, nhưng địa hình rừng rậm, dốc cao, nhiều đường mòn dễ gây lạc hướng. Khu vực này thường xuất hiện sương mù dày, thời tiết thay đổi nhanh, nhiều nơi sóng điện thoại yếu hoặc mất hẳn, gây khó khăn cho việc liên lạc khi xảy ra sự cố.

Chính quyền khuyến cáo du khách cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đi theo nhóm, thông báo lịch trình và tránh di chuyển khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

Minh Tuệ/VTC News
Tìm thấy thi thể 2 sinh viên đại học mất tích khi lội qua suối ở Đà Nẵng
Tìm thấy thi thể 2 sinh viên đại học mất tích khi lội qua suối ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 1/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể 2 sinh viên mất tích khi lội suối tại khu vực Vũng Bọt, đầu nguồn sông Cu Đê, phường Hải Vân.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn: Bắt giữ 1 người đàn ông liên quan

VOV.VN - Cơ quan công an bắt giữ 1 người đàn ông để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến nữ sinh Trần Thúy Hiền bị mất tích cách đây 3 ngày.

Vẫn chưa tìm thấy nữ sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng mất tích

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang tìm kiếm nữ sinh này theo nhiều phương án, kể cả theo hướng có thể Hiền bị kẻ xấu dụ dỗ...

