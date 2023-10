"Đại gia" trúng biển 51K-888.88 hơn 32 tỷ đồng đang "liên hệ tìm hiểu thủ tục"

Ngày 2/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình kết quả công tác công an quý III 2023 Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày (từ 15/9 đến 23/9) có 493 biển số đẹp đã được tổ chức đấu giá trực tuyến, tạm tính số tiền thu về 214 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, đã 76 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp 16,8 tỷ đồng, có 3 người đã đến lấy đăng ký xe.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an).

Liên quan phiên đấu giá đầu tiên ngày 15/9, gây chú ý nhiều nhất về mức tiền được trả qua 11 biển số, tổng cộng hơn 82 tỷ đồng, có 5 người đã nộp tiền. Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết trong 6 người chưa nộp, ba người trúng đấu giá biển số 51K-888.88 (32,34 tỷ đồng), 30K-567.89 (13 tỷ đồng) và 30K-555.55 (14,12 tỷ đồng) đã liên hệ với Cục Cảnh sát giao thông để "tìm hiểu các bước tiếp theo về quy trình, thủ tục pháp lý".

Nói về trường hợp khách hàng bỏ cọc, thiếu tướng Đức cho biết: "Giá trị rất lớn, có biển số xe lên tới hơn 32 tỉ đồng, người khách vẫn đang liên hệ Cục CSGT tìm giải pháp. Vấn đề bỏ cọc, về pháp lý, đã quy định rất rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm tại Nghị quyết 73, Nghị định số 39 và trong biên bản trúng đấu giá khách hàng ký".

Theo Thiếu tướng Đức, việc người dân tham gia đấu giá, trúng đấu giá và ký vào biên bản trúng đấu giá, là một hợp đồng dân sự và người ký phải có ý thức thượng tôn pháp luật.