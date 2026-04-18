Đại học Việt Đức thắng lớn tại Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc

Thứ Bảy, 23:01, 18/04/2026
VOV.VN - Tối 18/4, tại Trường Đại học Việt Đức, phường Thới Hòa, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XV đã bế mạc.

Liên hoan năm nay có 27 đoàn đến từ các trường trong cả nước với gần 1.400 sinh viên, giảng viên, diễn giả, chuyên gia trong ngành kiến trúc tham gia. 

Xuyên suốt liên hoan, các sinh viên đã trải qua chuỗi hoạt động đa dạng, từ hội thảo khoa học quốc tế ARCHINNOVATION 2026 đến các chương trình thực địa và các phần thi chuyên môn đòi hỏi tư duy thực tiễn cao.

Ban tổ chức trao giải nhất thiết kế logo cho sinh viên
Ban tổ chức trao giải nhất thiết kế logo cho sinh viên 

Tại các hạng mục thi đấu, tinh thần làm việc nhóm và khả năng xử lý không gian của sinh viên đã để lại ấn tượng mạnh cho Ban giám khảo.

Kết quả, ở phần thi thiết kế Logo, sinh viên Nguyễn Vũ Phú Vinh (Đại học Việt Đức) xuất sắc giành giải Nhất. Phần thi nghệ thuật sắp đặt, trường Đại học Việt Đức tiếp tục khẳng định vị thế chủ nhà khi giành giải Nhất với tác phẩm giàu tính thực nghiệm.

Giải nhất nội dung nghệ thuật sắp đặt
Giải nhất nội dung nghệ thuật sắp đặt

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải cho các nội dung thi khác như: Thiết kế nhanh, ký họa, đồ họa...

Thạc sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Văn, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM cho rằng, Liên hoan năm nay cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của sinh viên trong khả năng làm việc nhóm và ý thức đối với các vấn đề đô thị, môi trường.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao cờ đăng cai Liên hoan lần thứ XVI (năm 2028) cho Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Bế mạc Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XII năm 2020
VOV.VN - Tối 10/12, tại TP Đà Nẵng, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XII - 2020 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.

Nam sinh viên Đại học Kiến trúc bị người nhảy lầu tự tử đè trúng giờ ra sao?
VOV.VN - Sau khi bị nam sinh viên nhảy lầu tự tử đè trúng, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện qua cơn nguy kịch.

TP Hồ Chí Minh sẽ là "kiến trúc sư trưởng", tạo động lực phát triển cho cả nước
VOV.VN - TP Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò "kiến trúc sư trưởng", là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng; tạo động lực phát triển cho cả nước, hướng đến mô hình "Thành phố toàn cầu đáng sống".

