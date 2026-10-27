Đại hội đại biểu LCH Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 2

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục; nghiêm túc thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên chi hội khóa mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động; Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã tác động sâu sắc đến hoạt động báo chí truyền thông. Liên chi hội được thành lập vào tháng 6/2021, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác tổ chức, tạo sự thống nhất trong quản lý, định hướng và triển khai các hoạt động báo chí trong toàn hệ thống Học viện.

Sau 5 năm, Liên chi hội đã phát triển từ 8 chi hội với hơn 170 hội viên khi thành lập lên 18 chi hội với 235 hội viên, hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, nghiên cứu và đào tạo báo chí. Các chi hội phân bố trên phạm vi cả nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Đội ngũ hội viên gồm các lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên, giảng viên, phóng viên, các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí và truyền thông.

Ban Chấp hành Liên chi hội đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Hội Nhà báo Việt Nam; kịp thời triển khai các chủ trương, quy định về báo chí, công tác hội và các phong trào thi đua. Các cơ quan báo chí, tạp chí trong hệ thống Học viện không ngừng đổi mới quy trình xuất bản, ứng dụng phần mềm kiểm tra đạo văn, mã định danh, các nền tảng xuất bản trực tuyến. Năm 2024, toàn hệ thống xuất bản 176 số tạp chí, năm 2025 tăng lên 229 số tạp chí với hàng nghìn bài viết. Nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa vàng và các giải thưởng chuyên ngành khác.

Công tác xây dựng Hội được duy trì nền nếp sinh hoạt, chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo Học viện "trách nhiệm, nhân văn".

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động giữa các chi hội chưa đều, chất lượng sinh hoạt nghiệp vụ ở một số đơn vị chưa cao; yêu cầu chuyển đổi số đòi hỏi nguồn lực và nhân lực lớn, trong khi điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ hoạt động hội còn hạn chế. Sự phối hợp và tính chủ động của một số chi hội chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Với tinh thần xây dựng và trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý vào Báo cáo của Liên chi hội; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2021-2026, từ đó đề xuất các giải pháp, phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên chi hội nhiệm kỳ 2026–2031.