Đại hội điểm của Phật giáo cả nước khai mạc tại TP.HCM

Ngày 4/4, tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 450 đại biểu. Đây là Đại hội được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chọn làm đại hội điểm, tổ chức đầu tiên trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Không khí trang trọng tại phiên khai mạc Đại hội Phật giáo TP.HCM

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh, Đại hội là dịp để nhìn lại chặng đường hoạt động Phật sự trong 4 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với sự bùng nổ của khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng, Phật giáo TP.HCM xác định cần có những định hướng đổi mới, phù hợp với xu thế chung, góp phần đồng hành cùng dân tộc trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại Đại hội ngày 4/4

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, Phật giáo TP.HCM không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, GHPGVN đã tiến hành sáp nhập Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành, trong đó có TP.HCM. Sau sáp nhập với Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (cũ), Phật giáo TP.HCM trở thành trung tâm Phật giáo lớn nhất cả nước, với 11.985 Tăng Ni và 2.329 cơ sở tự viện.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình bày báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Trên cơ sở đó, tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM hiện có 3 văn phòng đặt tại Việt Nam Quốc Tự, tổ đình Hội Khánh (Bình Dương cũ) và chùa Vạn Thiện (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Đồng thời, Ban Trị sự dừng hoạt động cấp quận, huyện, chuyển sang mô hình 22 đại diện Phật giáo tại các phường, xã, đặc khu nhằm tăng tính kết nối, đảm bảo hoạt động Phật sự tại cơ sở được thông suốt, ổn định.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường trực Ban Trị sự đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm. Bên cạnh công tác hành chính, giải quyết thủ tục cho Tăng Ni, các hoạt động nghi lễ truyền thống tiếp tục được duy trì và tổ chức trang nghiêm, lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ đến cộng đồng. Nhiều sự kiện lớn được tổ chức thường niên như Đại lễ Phật đản, Pháp hội Dược Sư đầu xuân, lễ Vu lan báo hiếu, khóa An cư kiết hạ, Tết Trung thu…

Cùng với đó, Phật giáo TP.HCM đặc biệt chú trọng các hoạt động tri ân, tưởng niệm. Nhiều lễ cầu siêu, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại các địa điểm lịch sử như Nghĩa trang liệt sĩ, Đền Bến Dược, Ngã Ba Giồng, Công viên Lê Thị Riêng hay Cầu tàu 914 (Côn Đảo). Đáng chú ý, sau đại dịch Covid-19, Giáo hội đã tổ chức các đàn lễ cầu siêu, tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tử vong, góp phần xoa dịu mất mát, ổn định đời sống tinh thần xã hội.

Đại biểu dự Đại hội Phật giáo TP.HCM lần I

Một dấu ấn quan trọng khác là việc TP.HCM đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động tôn trí, chiêm bái xá-lợi Đức Phật và xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đã được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử và người dân tham dự. Sau đó, xá-lợi được cung rước và an vị vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Bên cạnh các hoạt động Phật sự, công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Phật giáo TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể triển khai nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Giáo hội tích cực đóng góp vào các quỹ vì cộng đồng như “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 4.117 tỷ đồng.

Trao tặng Bằng tuyên dương công đức của Trung ương GHPGVN đến tập thể Ban Trị sự và 87 Tăng Ni

Tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương GHPGVN, UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong hoạt động Phật sự và công tác xã hội. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trình danh sách đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân tiêu biểu, gồm Huân chương Lao động, Huy hiệu Đại đoàn kết dân tộc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.