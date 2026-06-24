Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với sự tham dự của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, sở hữu nền kinh tế hiện đại, xanh, số hóa và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Các bạn trẻ đến sân bay Nội Bài đón các đại biểu về thủ đô tham dự đại hội

Trong khi đó, những chuyển biến mạnh mẽ của tình hình thế giới, khu vực cùng sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, Internet vạn vật và chuyển đổi số, đang tạo ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với thanh niên. Điều đó đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có tri thức, kỹ năng mà còn cần bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thích ứng cao và khát vọng cống hiến để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội XIII đánh dấu bước chuyển quan trọng của tổ chức Đoàn sau một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, sáng tạo và để lại nhiều dấu ấn. Những thành tựu trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã tạo tiền đề để tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong giai đoạn mới.

Xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội XIII không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ công tác mà còn là thời điểm xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là thảo luận, quyết định những định hướng lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị với chủ đề: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước; đồng thời có tri thức, kỹ năng, năng lực hội nhập quốc tế, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, việc nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của thanh niên vào con đường phát triển của đất nước trở thành yêu cầu cấp thiết.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiện đại, gần gũi với thanh niên và phù hợp với sự phát triển của công nghệ số; thực sự trở thành môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa thanh niên với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng trong nhiệm kỳ mới, nhưng sẽ được triển khai theo hướng thiết thực hơn, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII mang theo kỳ vọng về những định hướng mới, khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình, đề án trọng điểm. Trong đó, các nhiệm vụ đột phá tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, làm chủ trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ; thúc đẩy khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, gần thanh niên, sát cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện.

Cùng với việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ lớn, Đại hội lần này cũng ghi dấu ấn đổi mới trong công tác tổ chức. Thời gian Đại hội được rút ngắn còn hai ngày, thực hiện tiết kiệm chi phí khánh tiết, không nhận hoa chúc mừng, không trang trí hoa trong không gian Đại hội nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Đặc biệt, mô hình “Đại hội không giấy tờ” tiếp tục được triển khai khi toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện trên ứng dụng di động. Việc ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình tổ chức thể hiện quyết tâm chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.