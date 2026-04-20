Thanh niên Việt Nam tại Nga lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức

Thứ Hai, 09:07, 20/04/2026
VOV.VN - Hướng tới chuỗi các hoạt động kỷ niệm và ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2026, Câu lạc bộ Tình nguyện Vòng tay Việt Nga phối hợp cùng Dự án Thư viện Thanh niên đã tổ chức Hội sách “Mầm” 2026 tại Moscow.

Sự kiện đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút sự tham gia của Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga - bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách bộ phận hợp tác giáo dục và quản lý du học sinh, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng hơn 200 học sinh, sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hội sách không chỉ là một hoạt động văn hóa - giáo dục, mà còn là không gian giao lưu góp phần kết nối tri thức, lan tỏa giá trị tích cực của việc đọc trong cộng đồng.

Một góc trưng bày sách tại Mầm 2026

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga chức chia sẻ về ý nghĩa của ngày 21/4 tới học sinh, sinh viên và tầm quan trọng của việc đọc sách: “Ngày 21/4/1927 là thời điểm xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế đây là ngày có ý nghĩa lịch sử thiêng liêng với từng con người Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc đọc sách không chỉ mở ra những kho tri thức, mang lại khát vọng cho con người mà còn trở thành hành trang giúp mỗi cá nhân vượt qua thách thức, bước lên tầm cao mới”.

Năm nay, với chủ đề “Mầm - Hành trình tinh văn, tầm bảo tri thức”, người tham gia có cơ hội hóa thân thành những “phi hành gia”, sử dụng “bản đồ liên hành tinh” để trải nghiệm các khu vực tương tác như trưng bày sách, trò chơi, khu đồ thủ công, hội thảo về sách, ẩm thực và góc tình nguyện.

Không gian booktalk sôi nổi với những chia sẻ về các cuốn sách truyền cảm hứng

Anh Công Minh Tuấn, Nghiên cứu sinh năm 2 Trường Đại học Năng lượng Moscow chia sẻ cảm nhận: “Hôm nay tôi đến đây để tham gia trải nghiệm giới thiệu sách và thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng và những người yêu sách. Đọc sách không chỉ đem lại tri thức mà còn cho mình những cảm nhận thú vị hơn về cuộc sống”.

Điểm nhấn của Hội sách là vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh tri thức”, quy tụ những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng loại trực tuyến. Các thí sinh đã thể hiện kiến thức, tư duy và khả năng hội nhập trong bối cảnh quốc tế, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi và giàu cảm hứng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tiến hành trao giải cho cuộc thi giới thiệu sách mang tên “Thanh âm trang sách” và để lại nhiều ấn tượng. Các phần trình bày bằng video sáng tạo đã góp phần lan tỏa tình yêu sách, đồng thời khuyến khích kỹ năng truyền đạt và chia sẻ tri thức trong cộng đồng thanh niên, sinh viên. Ban tổ chức cũng cho biết toàn bộ lợi nhuận từ chương trình sẽ được sử dụng để hỗ trợ nguồn nước sạch cho trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao tại Việt Nam trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2026.

Hội sách “Mầm” 2026 không chỉ là một ngày hội văn hóa giàu ý nghĩa mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga trong việc kết nối tri thức, khuyến khích tinh thần tự học, hướng về quê hương dân tộc và góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Việt Nam đã hỗ trợ 556 công dân rời Trung Đông an toàn
Ấn tượng đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Nối vòng tay lớn" kết nối cộng đồng tại Séc
Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai với sức trẻ Việt tại Kyushu, Nhật Bản
