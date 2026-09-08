Đại sứ Cộng hòa Ireland sẵn sàng thúc đẩy hợp tác truyền thông giữa Việt Nam và Ireland

Sáng 8/9, tại Tòa soạn Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin. Hai bên cùng trao đổi về hoạt động báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các cơ hội thúc đẩy hợp tác truyền thông giữa VOV và Đại sứ quán Ireland trong thời gian tới.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tiếp bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cho biết, VOV đang tập trung phát triển mạnh phát thanh và nội dung trên các nền tảng số, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng trong phương thức tiếp cận thông tin của công chúng. Trong quá trình chuyển đổi số, VOV tập trung vào ba trụ cột gồm nội dung số, khán giả số và môi trường số. Đây là những yếu tố quan trọng để VOV tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận công chúng.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, trong bối cảnh truyền thông ngày càng phân mảnh và thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, VOV đang đẩy mạnh phát triển nội dung trên các phương tiện số, không ngừng đổi mới để phát huy vai trò của một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cho biết VOV đang tập trung phát triển phát thanh và nội dung trên các nền tảng số, hướng tới đáp ứng sự thay đổi trong phương thức tiếp cận thông tin của công chúng.

Trao đổi về việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, Phó Tổng Giám đốc VOV cho rằng trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội trong quá trình sản xuất nội dung. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cần đi cùng với sự giám sát và phê duyệt của con người nhằm bảo đảm chất lượng, độ chính xác và trách nhiệm trong hoạt động báo chí.

Đánh giá cao hợp tác với VOV, bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Ireland tại Việt Nam, cho biết Đại sứ quán Ireland đang tiếp tục tìm kiếm những phương thức kết nối và hợp tác trực tiếp, chủ động hơn với các cơ quan của Việt Nam. Trong đó, các chương trình và nội dung hợp tác với VOV là một trong những phương thức hiệu quả để đưa thông tin về Ireland đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa nhân dân hai nước, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch song phương.

Bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam, đánh giá cao hợp tác với VOV.

Hai bên cũng trao đổi về những hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc thông qua Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam kết nối VOV với các cơ quan truyền thông quốc gia của Ireland, thúc đẩy trao đổi đào tạo trong lĩnh vực báo chí và mở rộng hợp tác truyền thông giữa hai nước.

Đại sứ Ireland khẳng định truyền thông có vai trò quan trọng trong việc tăng cường gắn kết nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ireland.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV tặng quà lưu niệm cho bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin, Việt Nam và Ireland có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, đặc biệt là tinh thần đấu tranh kiên cường vì độc lập dân tộc. Đây là những nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau và tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.