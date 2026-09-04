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Thông tấn xã Việt Nam chúc mừng VOV nhân kỷ niệm 81 năm thành lập

Thứ Sáu, 11:44, 04/09/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2026), hôm nay (4/9), đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang chủ trì tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đài đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó TGĐ Nguyễn Tuấn Hùng mong muốn hai cơ quan tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong tình hình mới.

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Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang và Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo VOV, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Thông tấn xã Việt Nam dành cho VOV; Đồng thời nhấn mạnh, trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, hai cơ quan đều có bề dày truyền thống, đồng hành cùng những chặng đường quan trọng của đất nước.

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Lãnh đạo hai cơ quan cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi mạnh mẽ hoạt động báo chí, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan trong đổi mới nội dung, phương thức truyền tải và ứng dụng công nghệ; qua đó nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững vai trò của báo chí chính thống và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng.

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VOV khẳng định vai trò báo chí chủ lực đưa chủ trương của Đảng đến với nhân dân

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đối tác quốc tế đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng thời ghi nhận vai trò của Đài trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, phản ánh tiếng nói của nhân dân và thúc đẩy hợp tác truyền thông.

Minh Quyên/VOV1
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