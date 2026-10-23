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Đài Truyền dẫn tín hiệu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Thứ Sáu, 17:12, 23/10/2026
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VOV.VN - Đài Truyền dẫn tín hiệu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán thanh lý lô tài sản cố định cũ, hỏng.

Đài Truyền dẫn tín hiệu trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật (Đài Tiếng nói Việt Nam) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán thanh lý lô tài sản cố định cũ, hỏng, không sử dụng. 

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Ảnh minh họa.

Lô tài sản thanh lý gồm 7 tài sản, trong đó có 5 thiết bị vi ba số AWA 1504, một hệ thống đèn báo không tại trạm phát sóng Vân Đồn và một trạm thu vệ tinh RRO. Các tài sản được đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2018, hiện đều trong tình trạng cũ, hỏng.

Giá khởi điểm của lô tài sản là 2.434.700 đồng (bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm đồng). Mức giá này chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định.

Hình thức, phương thức, bước giá thực hiện cuộc đấu giá: Theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức hành nghề đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại phụ lục I Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Đài Truyền dẫn tín hiệu đánh giá các tổ chức đấu giá tài sản đã đạt điều kiện có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, theo thang điểm dựa trên các tiêu chí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/10/2026 đến hết ngày 27/10/2026, trong giờ hành chính. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Đài Truyền dẫn tín hiệu, số 41-43 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Người đến nộp hồ sơ cần mang theo giấy giới thiệu của đơn vị đăng ký tham gia và căn cước công dân.

Thông tin liên hệ: Điện thoại 024-38255178. Đài Truyền dẫn tín hiệu lưu ý không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

TOÀN VĂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHON TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN HÀNG THANH LÝ

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Trung tâm kỹ thuật đài truyền dẫn tín hiệu thông báo đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm kỹ thuật đài truyền dẫn tín hiệu thông báo đấu giá tài sản (lần 2) với các thông tin cụ thể về tài sản, giá khởi điểm, thời gian và địa điểm tham gia. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định được mời đăng ký tham gia đấu giá theo nội dung thông báo.

PV/VOV.VN
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