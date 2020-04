Đắk Lắk bắt quả tang doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

Sau một thời gian theo dõi, ngày 10/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã bắt quả tang một doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa tái chế có hành vi xả thải trái phép ra môi trường.

Nước thải mà cơ sở Lê Gia xả ra môi trường có mùi hôi thối.

Cơ sở bị bắt quả tang lén lút hoạt động trong những ngày cách ly xã hội và xả trộm chất thải ra môi trường là cơ sở Lê Gia, đường số 1, cụm công nghiệp Tân An 1, phường Tân An, do ông Lê Ngọc Nguyên, 41 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 10 nhân viên đang thực hiện việc tái chế và sản xuất nhựa bao bì. Nước thải xả ra môi trường có mùi hôi thối nồng nặc.



Chủ cơ sở không cung cấp được các loại giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động của xưởng chế biến sản xuất bao bì nhựa như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kế hoạch và phương án bảo vệ môi trường... Làm việc với lực lượng công an, bước đầu ông Lê Ngọc Nguyên đã thừa nhận những sai phạm của cơ sở sản xuất Lê Gia.

Người dân Cư Suê phản ánh nước xả thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ ra có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Ảnh: H.L

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian qua, người dân ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, Đăk Lăk, liên tục phản ánh việc các công ty trong Cụm công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột) xả nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm hồ Ea Trum. Cứ mỗi lần người dân phản ánh, tình trạng ô nhiễm lại giảm một ít. Rồi sau đó, mọi chuyện lại tiếp tục tái diễn. Nhiều lần chính quyền các cấp về họp tìm hướng xử lý nhưng đâu lại vào đó./.