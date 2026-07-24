Đắk Lắk bố trí 400 tỷ khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho nhân dân

Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hỗ hỗ trợ các địa phương đồng loạt triển khai khi kinh phí đã đầy đủ.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã trích 400 tỷ đồng từ nguồn tăng thu so với dự toán và phần dự toán chi còn lại của ngân sách tỉnh năm 2025 để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện khám định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế Đắk Lắk thực hiện việc giải ngân nguồn kinh phí này cho các xã, phường thực hiện.

Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập có hơn 3,3 triệu dân và cần khoảng 400 tỷ đồng thực hiện việc khám định kỳ, khám sàng lọc sức khoẻ miễn phí toàn dân trong năm 2026.

Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện kinh phí đã sẵn sàng, sở cũng đã có công văn hướng dẫn UBND các xã, phường thành lập mỗi địa phương một Ban Chỉ đạo khám sức khỏe toàn dân gồm đại diện là lực lượng y tế cơ sở, Hội Người cao tuổi, Hội Người khuyết tật, một số ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Các thành viên thực hiện việc lập danh sách đối tượng, giám sát chéo, tránh sai sót. Riêng Trạm Y tế cơ sở phải xây dựng kế hoạch khám sức khỏe toàn dân để tham mưu cho UBND các xã, phường, gửi Sở Tài chính phân bổ kinh phí thực hiện. Sở Tài chính cũng đã đồng ý phương án để các địa phương tự ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo quy định.

“7 nhóm thuộc Ban Chỉ đạo triển khai việc khám bệnh toàn dân của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ xuống tận nơi mà những xã, phường nào chưa làm thì sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán, thực hiện việc khám bệnh phù hợp. Qua đó, nếu có vướng mắc thì sẽ tháo gỡ kịp thời, để làm sao triển khai đồng kế hoạch khám bệnh tại 102 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk", Bác sĩ Phạm Minh Hữu thông tin thêm.