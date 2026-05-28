Cải chính

Điện Biên khám, chữa bệnh cho hơn 66.000 lượt người sau Nghị quyết 72

Thứ Năm, 07:01, 28/05/2026
VOV.VN - Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành Y tế Điện Biên đã tổ chức khám, chữa bệnh và khám sức khỏe miễn phí cho hơn 66.000 lượt người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Điện Biên, từ ngày 24/4 đến 25/5, toàn tỉnh thực hiện tổng cộng 66.183 lượt khám bệnh, chữa bệnh, tương đương gần 10% dân số toàn tỉnh. Trong đó có hơn 10.000 lượt điều trị nội trú; khoảng 47.270 lượt điều trị ngoại trú; hơn 18.250 lượt người cao tuổi được khám và trên 13.700 lượt người mắc bệnh mãn tính được theo dõi, điều trị.

Riêng hoạt động khám sàng lọc miễn phí lưu động tại cơ sở đã tiếp cận khoảng 2.030 người dân. Qua khám sàng lọc, ngành Y tế phát hiện mới 122 trường hợp mắc các bệnh mãn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường, chiếm 6,1% số người được khám; đồng thời phát hiện 468 trường hợp mắc các bệnh lý cấp tính, mãn tính khác để tư vấn và điều trị kịp thời.

Việc triển khai khám sức khỏe miễn phí và khám sàng lọc tại cơ sở giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý mãn tính trong cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Để phục vụ công tác khám lưu động, các trung tâm y tế đã cử bác sĩ, kỹ thuật viên cùng nhiều trang thiết bị như máy điện tim, siêu âm… xuống tận các trạm y tế, điểm y tế cơ sở, ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người có công, người chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Tiến sĩ Phạm Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, việc triển khai khám sức khỏe miễn phí và khám sàng lọc tại cơ sở giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý mãn tính trong cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Ngành Y tế đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế duy trì khám lưu động, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để từng bước thực hiện mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm theo tinh thần Nghị quyết 72.

"Mục tiêu hướng tới việc phòng bệnh, phát hiện sớm trước khi để bệnh có thể xảy ra. Do đó ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai. Qua kiểm tra tại một số các đơn vị có thể thấy rằng công tác tuyên truyền của chính quyền các phường, các xã đã đến được với bà con nhân dân và bà con nhân dân đã chủ động đến các cơ sở y tế khám để khám, chữa bệnh", ông Phạm Văn Mẫn nhấn mạnh.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
