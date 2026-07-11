Đắk Lắk chạy đua tiến độ đưa các trường nội trú vùng biên về đích

Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng quân đội đang tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31/7, tạo điều kiện để ngành giáo dục lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón hơn 3.000 học sinh bước vào năm học 2026-2027.

Các trường nội trú liên cấp Ia Lốp, Ia R'vê và Buôn Đôn ở biên giới tỉnh Đắk Lắk cơ bản hoàn thành được trên 80% khối lượng.

Trong không khí oi bức ngày đầu tháng 7 nơi biên giới, không khí thi công tại Trường Nội trú liên cấp Ia R'vê, xã Ia R'vê diễn ra khẩn trương. 45 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường chia thành nhiều tổ, phối hợp với công nhân đảm nhận các phần việc từ xây, tô trát, bả matit, lát nền đến thi công tường rào. Các mũi thi công được bố trí làm việc theo ca nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình. Thượng úy Nguyễn Bá Công, cán bộ tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 2 (xã Phú Xuân), tham gia xây dựng Trường nội trú liên cấp Ia R’vê, chia sẻ.

“Chúng tôi tăng cường lên xây trường nội trú ở khu vực biên giới để các cháu học sinh nơi đây có trường đi học. Anh em chia làm hai tổ, một tổ xây tường, trát tường, lát gạch; tổ còn lại đổ giằng móng, làm trụ tường rào và xây tường rào. Anh em bố trí làm việc theo hai ca: ca 1 từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 nghỉ ăn trưa; ca 2 bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 thì nghỉ", Thượng uý Công nói.

Trường Nội trú liên cấp Ia R'vê có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, gồm khối phòng học, khu nội trú, thư viện, nhà đa năng, khu hành chính và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đồng thời cải tạo một số công trình hiện hữu của Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Ông Nguyễn Quang Khánh, chỉ huy trưởng một đơn vị thi công, cho biết, sau khi hoàn thành phần kết cấu chính, các nhà thầu đang tập trung thi công giai đoạn hoàn thiện để kịp nghiệm thu, bàn giao đúng kế hoạch.

Giữa tháng 7 này, một số dãy nhà với đủ trang thiết bị sẽ được bàn giao làm mẫu.

“Ba công ty xây dựng trên công trình thì có 5 xe múc, phù hợp làm gì thì huy động. Xe vận chuyển thì có trên 20 phương tiện, gồm xe ben, xe cẩu, xe lu; cần để xây dựng là có sẵn. Về nhân công, bên công ty tôi khoảng 30 công nhân và kỹ sư; hai công ty còn lại và lực lượng quân đội thì tổng phải lên tới 80 đến 90 người. Tất cả đều đang dồn lực thi công", ông Khánh cam kết.

Khó khăn nhất trong ba dự án là Trường Nội trú liên cấp Ia Lốp do vị trí xa trung tâm, điều kiện vận chuyển vật tư và tổ chức thi công phức tạp. Để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu, tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thi công, góp phần tăng tốc tiến độ trên công trường.

Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện công trường huy động gần 40 thiết bị, máy móc cùng hơn 140 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Ông Nguyễn Thế Quang, đơn vị tư vấn giám sát công trình, cho biết, nhiều khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang chuyển sang thi công các hạng mục hoàn thiện như trát tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và cửa.

“Có bộ đội vào hỗ trợ nên công trình đã đẩy nhanh được tiến độ. Những bộ phận nhận khoán thấy bộ đội làm tốt nên họ cũng phải nỗ lực làm theo, không sẽ bị chậm tiến độ, mất khối lượng. Các nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để bàn giao kịp công trình vào ngày 31/7. Họ đã bàn giao một dãy nhà tiểu học mẫu để lấy tinh thần cổ vũ, động viên, để các dãy khác học tập, làm theo", ông Quang thông tin.

Theo kế hoạch triển khai các công trình giáo dục khu vực biên giới giai đoạn 2025-2027, Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp. Riêng ba trường Ia R'vê, Ia Lốp và Buôn Đôn phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31/7, sau đó ngành giáo dục sẽ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị dạy học, bố trí nội trú và hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, giá vật liệu và tình trạng thiếu lao động, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với lực lượng quân đội để bảo đảm tiến độ. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đến nay, các công trình đã đạt trên 80% khối lượng; nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị kỹ thuật.

Lực lượng bộ đội tăng cường đã góp phần tích cực nhằm đảm bảo tiến độ, đưa các công trình về đích đúng hẹn.

“Ban đã triển khai kế hoạch 70 ngày đêm, cử các cán bộ, kỹ sư chuyên môn của ban xuống cùng làm, cùng ăn, cùng ở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, cũng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Mong rằng thời tiết thuận lợi, mưa bão hạn chế ảnh hưởng để tất cả các trường sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chào đón học sinh khai giảng năm học 2026–2027", ông Võ Văn Lợi nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các nhà thầu cùng sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, những ngôi trường nơi biên giới Đắk Lắk đang từng ngày được hoàn thiện, mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, tiện nghi hơn cho học sinh vùng khó khăn. Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn, nhằm bảo đảm các công trình trường học sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.