Đắk Lắk chỉ đạo khẩn xử lý sự cố Trung tâm Văn hóa hơn 22 tỷ đồng bị nứt gãy

UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND xã Ea Drăng chủ trì giải quyết sự cố công trình tại Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; khẩn trương tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, kiểm định chất lượng công trình và triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, địa phương phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng.

Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo xảy ra sự cố nghiêm trọng khi đang thi công. (Ảnh: Ngọc Hùng)

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình; bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong quá trình giám định, kiểm định, khắc phục và giải quyết sự cố. Sở Xây dựng được giao tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với UBND xã Ea Drăng xử lý vụ việc; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trước đó, như VOV đã thông tin, khoảng 6h45 phút ngày 24/7, trong thời gian công trình tạm dừng thi công do thời tiết bất lợi, kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn mái trục 1 (đoạn AK) của hạng mục Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo bất ngờ bị nứt gãy hoàn toàn. Hệ dầm sàn mái trục 10 cũng xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, sau khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện bị gãy nứt trước khi cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư cũng chưa cung cấp đầy đủ nhật ký thi công, nhật ký giám sát và hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo thuộc nhóm C, công trình cấp III, có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư.

Dự án do Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan – Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng – Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn đảm nhận thi công; Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng A.H.A tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây dựng Xuân Phú Thịnh làm tư vấn giám sát.