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Trung tâm Văn hoá hơn 22 tỷ đồng ở Đắk Lắk bị nứt gãy dầm sàn nghiêm trọng

Thứ Ba, 19:32, 04/08/2026
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VOV.VN - Trung tâm Văn hoá Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) đang thi công có tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng vừa bị nứt gãy dầm sàn nghiêm trọng.

Dự án Trung tâm Văn hoá Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư. Sự cố tại dự án xảy ra vào khoảng 6h45 phút ngày 24/7 trong thời điểm công trình tạm dừng thi công do thời tiết bất lợi. Kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn mái trục 1 (đoạn AK) bất ngờ bị nứt gãy hoàn toàn, mất an toàn nghiêm trọng.

trung tam van hoa hon 22 ty dong o Dak lak bi nut gay dam san nghiem trong hinh anh 1
Chủ đầu tư đã cho tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện bị gãy nứt và che lưới đen. (Ảnh: Ngọc Hùng)

Ngoài ra, hệ dầm sàn mái trục 10 (đoạn AK) cũng xuất hiện các vết nứt nguy hiểm tại đầu cột và dầm. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng tài sản công trình. Đáng chú ý, ngay sau khi xảy ra sự cố, Chủ đầu tư đã chủ động cho tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện bị gãy nứt và có nguy cơ mất an toàn vào đêm 24 và 25/7. Điều này khiến hiện trường không còn giữ nguyên trạng khi cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra thực tế vào ngày 31/7. Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp đầy đủ nhật ký thi công, nhật ký giám sát và hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

trung tam van hoa hon 22 ty dong o Dak lak bi nut gay dam san nghiem trong hinh anh 2
Hiện trường không còn giữ nguyên trạng khi cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra thực tế. (Ảnh: Ngọc Hùng)

Dự án thuộc nhóm C, công trình cấp III do Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan – Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng - Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn đảm nhận thi công; Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng A.H.A tư vấn thiết kế và Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây dựng Xuân Phú Thịnh tư vấn giám sát.

Sở Xây dựng Đắk Lắk đề xuất UBND tỉnh giao UBND xã Ea Drăng chủ trì xử lý sự cố theo thẩm quyền, khẩn trương tổ chức giám định nguyên nhân, kiểm định chất lượng toàn bộ công trình để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có phương án khắc phục triệt để.

Hiện các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành thu thập toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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