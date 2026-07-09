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Đắk Lắk chốt hạn 45 ngày trả dứt điểm nợ tiền dạy ngoài giờ của giáo viên

Thứ Năm, 15:53, 09/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các sở, ngành và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ đối với giáo viên tiểu học, bảo đảm hoàn thành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 10/7/2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, khoản nợ liên quan đến chế độ tiền dạy thêm giờ (dạy vượt định mức) của giáo viên tiểu học trong các năm học 2020-2021 và 2024-2025. Đây là chế độ được thực hiện theo quy định đối với giáo viên phải giảng dạy vượt số tiết tiêu chuẩn do tình trạng thiếu giáo viên nhưng vẫn phải bảo đảm kế hoạch dạy học.

Trước đây, việc chi trả khoản kinh phí này do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quá trình bàn giao trách nhiệm chi và nguồn kinh phí giữa cấp huyện với cấp xã, phường còn nhiều vướng mắc, dẫn đến việc thanh toán cho giáo viên bị chậm trễ.

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Hiện còn 7 xã, phường của Đắk Lắk chưa giải quyết dứt điểm chế độ tiền dạy thêm giờ với giáo viên tiểu học

Qua rà soát, toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 xã, phường phát sinh nợ với tổng số tiền khoảng 38,6 tỷ đồng. Sau khi các địa phương chủ động cân đối nguồn kinh phí và thực hiện chi trả, đến nay 26 xã, phường đã hoàn thành việc thanh toán. Hiện còn 7 xã, phường chưa giải quyết dứt điểm, với tổng số tiền còn nợ khoảng 13,4 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị đang tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định trách nhiệm chi trả và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bố trí kinh phí thanh toán theo đúng quy định.

Chỉ đạo về nội dung này, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đội ngũ giáo viên nên không được để kéo dài thêm. Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về trách nhiệm chi trả, nguồn kinh phí và thủ tục thanh toán.

“Phải giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho các giáo viên, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính cũng như các xã, phường trong 45 ngày phải xử lý dứt điểm tiền thừa giờ, tiền chế độ theo Nghị định 66, không để tồn đọng”, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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