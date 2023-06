Đắk Lắk đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong kỳ thi THPT

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 28%. Về số lượng điểm thi, có 33 điểm thi chính thức với tổng số 900 phòng thi. Đến nay, các đơn vị đã đảm bảo mọi điều kiện vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi, địa điểm sao in đề và địa điểm chấm thi theo quy định.

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Đắk Lắk thông tin về kỳ thi

Sở cùng bố trí gần 3.000 cán bộ, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi, chưa kể lực lượng thanh tra. Công tác tập huấn cán bộ coi thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống bệnh tật cho thí sinh đã được đảm bảo.

Trả lời câu hỏi về tâm lý lo ngại của thí sinh, phụ huynh sau vụ tấn công trụ sở UBND hai xã tại huyện Cư Kuin, Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết đang làm tốt công tác tuyên truyền, động viên tinh thần để học sinh yên tâm tham gia kỳ thi. Đồng thời khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an ninh cao nhất trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “ Tất cả các hoạt động liên quan đến các đối tượng gây ra vụ việc ở Cư Kuin tuy có tác động về vấn đề đảm bảo an toàn nhưng chúng tôi thấy rằng không có gì đáng lo ngại để tổ chức thi cho các em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp rất chặt chẽ với sở giáo dục đồng bộ thống nhất trong các hoạt động giữa cấp tỉnh xuống đến cấp huyện sẽ đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này”./.