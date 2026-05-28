Đắk Lắk diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Thứ Năm, 23:11, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối 27 và 28/5 (nhằm ngày 11 và 12 tháng Tư năm Bính Ngọ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham gia, theo dõi.

Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống lớn của các tự viện và 30 xe hoa hiện đại do Ban Đại diện Phật giáo khu vực 1, phường Buôn Ma Thuột thực hiện. Đồng hành cùng đoàn còn có Hội Mô tô Đắk Lắk và các xe hoa tiêu dẫn đoàn.

Đoàn xe hoa diễu hành xuất phát từ chùa Sắc tứ Khải Đoan, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đoàn xe hoa diễu hành xuất phát từ chùa Sắc tứ Khải Đoan, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc tứ Khải Đoan, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, tạo nên không khí trang nghiêm, rực rỡ trong mùa Phật đản.

Các xe hoa được trang trí với hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc.

34 xe hoa diễu hành qua nhiều trục đường chính quanh trung tâm phường Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận
34 xe hoa diễu hành qua nhiều trục đường chính quanh trung tâm phường Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận

Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động diễu hành xe hoa là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong mùa Phật đản, góp phần lan tỏa tinh thần hòa bình, yêu thương và đoàn kết trong cộng đồng.

Dak lak dieu hanh xe hoa mung Dai le phat dan phat lich 2570 hinh anh 3
Các xe hoa được trang trí với hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật

 

Đông đảo người dân theo dõi, chiêm ngưỡng đoàn xe hoa diễu hành
Đông đảo người dân theo dõi, chiêm ngưỡng đoàn xe hoa diễu hành

“Chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản thể hiện tinh thần của người dân cũng như người Phật tử. Đến mùa Phật đản thì rước đèn, rước hoa để cúng dường ngày Đức Phật đản sinh. Năm nay có phần khác hơn mọi năm là do mới sáp nhập, tình hình kinh tế của bà con cũng chưa ổn định. Vì vậy, Ban Trị sự giảm chi phí hoạt động, chỉ tổ chức 4 xe hoa truyền thống và 30 xe hoa hiện đại, trang trí đơn giản trên các xe điện để diễu hành qua các trục đường chính quanh Buôn Ma Thuột”, Đại đức Thích Hải Nguyện cho hay.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk diễu hành xe hoa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tăng ni phật tử cuộc đời Đức Phật diễu hành
Cộng đồng người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569
VOV.VN - Sáng nay (12/5), chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane, Lào trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2569. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đông đảo chư tăng ni, phật tử, bà con kiều bào, người Việt đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane.

Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024

VOV.VN - Ngày 22/5 (nhằm 15/4 âm lịch), tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Thủ tướng dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

VOV.VN - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024, sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản với chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

