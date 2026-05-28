Đắk Lắk diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống lớn của các tự viện và 30 xe hoa hiện đại do Ban Đại diện Phật giáo khu vực 1, phường Buôn Ma Thuột thực hiện. Đồng hành cùng đoàn còn có Hội Mô tô Đắk Lắk và các xe hoa tiêu dẫn đoàn.

Đoàn xe hoa diễu hành xuất phát từ chùa Sắc tứ Khải Đoan, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc tứ Khải Đoan, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, tạo nên không khí trang nghiêm, rực rỡ trong mùa Phật đản.

Các xe hoa được trang trí với hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc.

34 xe hoa diễu hành qua nhiều trục đường chính quanh trung tâm phường Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận

Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động diễu hành xe hoa là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong mùa Phật đản, góp phần lan tỏa tinh thần hòa bình, yêu thương và đoàn kết trong cộng đồng.

Các xe hoa được trang trí với hình ảnh, biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật

Đông đảo người dân theo dõi, chiêm ngưỡng đoàn xe hoa diễu hành

“Chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản thể hiện tinh thần của người dân cũng như người Phật tử. Đến mùa Phật đản thì rước đèn, rước hoa để cúng dường ngày Đức Phật đản sinh. Năm nay có phần khác hơn mọi năm là do mới sáp nhập, tình hình kinh tế của bà con cũng chưa ổn định. Vì vậy, Ban Trị sự giảm chi phí hoạt động, chỉ tổ chức 4 xe hoa truyền thống và 30 xe hoa hiện đại, trang trí đơn giản trên các xe điện để diễu hành qua các trục đường chính quanh Buôn Ma Thuột”, Đại đức Thích Hải Nguyện cho hay.