Đắk Lắk đối thoại để tháo gỡ điểm nóng khiếu kiện tại Công ty Cà phê Thắng Lợi

Tham dự buổi đối thoại có đại diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Thanh tra, Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk cùng hàng chục người dân, đại diện cho hơn 1.000 hộ nhận khoán, liên kết với Công ty Cà phê Thắng Lợi. Các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời những vấn đề người dân kiến nghị, với tinh thần công khai, thẳng thắn.

Buổi đối thoại diễn ra với tinh thần cầu thị, thẳng thắn.

Ông Lê Văn Hòa, thôn Quyết Thắng, xã Ea Knuếc cho biết, đây là cuộc đối thoại mà người dân mong đợi suốt nhiều năm: “Tôi rất cảm ơn UBND tinh đã tổ chức cuộc đối thoại hôm nay để cho người lao động chúng tôi được cởi mở nỗi niềm, uẩn khúc gần 10 năm nay. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo phải làm rõ, quyết liệt hơn.”

Người nhận khoán kiến nghị làm rõ quyền lợi 49%, hơn 85 tỷ đồng

Nội dung được các hộ dân quan tâm nhất là việc giá trị phần vốn góp đầu tư vườn cây của người nhận khoán, tương ứng 49%, không được đưa vào giá trị tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Theo các hộ dân, việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm hộ nhận khoán, với tổng giá trị ước tính hơn 85 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, thôn Hoà Thắng, xã Ea Knuếc cho rằng, phần vốn và công sức họ đã bỏ ra cần được ghi nhận đầy đủ trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để bảo đảm công bằng, tránh thất thoát tài sản.

“Công ty cổ phần hoá mà không đưa giá trị vườn cây của chúng tôi vào là hoàn toàn sai. Kết luận Thanh tra cũng đã đề xuất là đưa giá trị vườn cây của người nhận khoán vào tài sản doanh nghiệp.”- Ông Nguyễn Ngọc Dũng nói.

Đại diện người dân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Người dân cũng đề nghị thu hồi toàn bộ hơn 616 ha đất liên kết trồng cà phê để giao địa phương quản lý nhằm chấm dứt những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất.

Về nội dung này, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành quyết định thu hồi hơn 525 ha giao địa phương quản lý; việc bàn giao thực địa dự kiến thực hiện ngày 30/7/2026. Phần diện tích còn lại đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Thu hồi đất, xử lý sai phạm theo đúng quy định pháp luật

Đối với kiến nghị tạm dừng cưỡng chế, thu hồi nợ cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk khẳng định những vụ việc đã được tòa án các cấp xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật thì các bên phải nghiêm túc chấp hành; việc đình chỉ thi hành án không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp và các hộ nhận khoán tiếp tục đối thoại để thống nhất quyền, nghĩa vụ còn vướng mắc trong hợp đồng trên tinh thần hợp tác và tuân thủ pháp luật.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk khẳng định cơ quan thanh tra sẽ tiếp tục đồng hành, giải thích đầy đủ các nội dung người dân còn băn khoăn: “Nếu bà con chưa rõ, tin xin hứa tiếp công dân có buổi bắt đầu, không có buổi kết thúc. Còn xử lý vụ việc thì có kết thúc, giải quyết vụ việc có kết thúc. Nếu bà con chưa thông, bà con cứ đăng ký đến Thanh tra tỉnh chúng tôi tiếp, và sẽ giải thích tận gốc đến lúc nào bà con rõ, bà con hiểu thì thôi.”

Đáng chú ý, nhiều hộ dân tiếp tục đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra liên quan đến quá trình cổ phần hóa Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi sang cơ quan công an để xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình xác minh cho thấy có những sai phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, tại thời điểm xem xét, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Quyết tâm xử lý dứt điểm vụ việc kéo dài gần 10 năm

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nhận khoán, đồng thời khắc phục các sai phạm phát sinh trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thiên Văn cũng đề nghị người dân bình tĩnh, tập trung sản xuất, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi đối thoại.

“Đề nghị toàn thể bà con cân nhắc với tinh thần hết sức hợp tác, trách nhiệm cao. Để làm sao còn tập trung cho chăm sóc cây trồng, lo lắng cho cuộc sống gia đình. Các hành vi vi phạm thì mong bà con phải hết sức tránh, phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.”- Ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.

Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi, tiền thân là Nông trường quốc doanh Thắng Lợi, được thành lập năm 1977, hiện có hơn 1.206 ha giao khoán.

Các tranh chấp, khiếu kiện trở nên phức tạp kể từ khi Công ty này triển khai thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Các mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt. Từng là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê hiệu quả hàng đầu tại Đắk Lắk và cả nước, Công ty cà phê Thắng Lợi trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, sản xuất đình trệ.

Công ty cà phê Thắng Lợi từng là điểm sáng về sản xuất, kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên nhưng nay lại trong tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, sản xuất đình trệ. (Ảnh: CFV)

Tháng 2/2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kết luận doanh nghiệp có nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất và cổ phần hóa. Trong đó, hơn 1.100 hợp đồng "liên kết trồng cà phê" trên diện tích hơn 616 ha được xác định không đúng quy định do doanh nghiệp không trực tiếp đầu tư mà “khoán trắng” toàn bộ cho người dân. Mặc dù Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra từ lâu nhưng Công ty trì hoãn, không thực hiện sửa đổi kịp thời.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của người nhận khoán, tương ứng khoảng 49% (hơn 85 tỷ đồng), vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, vi phạm quy định của Nghị định 126 năm 2017 của Chính phủ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bỏ sót tài sản trên hơn 60 ha tái canh và chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, dẫn đến khoản truy thu tiền thuê đất khoảng 11 tỷ đồng.

Clip: Đắk Lắk đối thoại để tháo gỡ điểm nóng khiếu kiện tại Công ty Cà phê Thắng Lợi

Những sai phạm kéo dài được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện đông người tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật, hướng tới giải quyết dứt điểm vụ việc./.