Kiến nghị điều tra thất thoát hơn 26 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

Thứ Bảy, 10:59, 09/05/2026
VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa (từ năm 2014 đến năm 2018) và quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý các vi phạm.

Tại Thông báo kết luận thanh tra số 35/TB-TTT ngày 6/5/2026, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh chỉ đạt từ 68,86% đến 79,83%, trong khi quy định bắt buộc phải là 100%. Sai phạm này đã làm thất thoát vốn nhà nước với số tiền lên đến hơn 26,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, một tài sản khác của nhà nước là 7.153 cây muồng đen (cây chắn gió) có tuổi đời từ 20 đến 35 năm cũng không được đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Từ sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 9/2018 tới nay, doanh nghiệp này tiếp tục có nhiều dấu hiệu sai phạm trong quản lý và sử dụng đất. Doanh nghiệp có dấu hiệu không thực hiện đúng cam kết của nhà đầu tư, tự ý thay đổi cơ cấu cây trồng khi chưa được phê duyệt kế hoạch.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng xác định, việc công ty cho Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang thuê lại 140 ha đất tại huyện Chư Sê (cũ) là trái với phương án cổ phần hóa và không đúng quy định.

Hệ quả của việc quản lý kém hiệu quả và cho thuê đất sai quy định đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động, gây ra tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến số tiền thất thoát 26,7 tỷ đồng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.

Riêng vụ việc liên quan đến số cây muồng đen, hiện cơ quan công an tỉnh Gia Lai cũng đang tiến hành thụ lý, giải quyết tin báo tội phạm.

Liên quan tới việc phải xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai phải có trách nhiệm rà soát, chi trả các chế độ ngừng việc, thôi việc cho công nhân theo đúng quy định.

Đồng thời, đối với các tài sản trên đất do người dân tự đầu tư như vườn tiêu, cây trồng xen (sầu riêng, bơ), giếng nước và lán trại, công ty buộc phải tính toán bồi thường thỏa đáng vì các tài sản này chưa được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Chính sách đền bù diện tích cà phê giao khoán của doanh nghiệp chưa thoả đáng, khiến người lao động bức xúc, khiếu kiện đông người và kéo dài.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể và cá nhân thuộc: Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Chư Sê (cũ); đồng thời Công an tỉnh Gia Lai cần vào cuộc, theo dõi sát tình hình, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại tài sản hoặc lôi kéo người dân gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai sẽ đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp y tế cơ sở vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai sẽ đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp y tế cơ sở vùng đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất việc triển khai hàng loạt chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư gần 300 tỷ đồng cho y tế cơ sở tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Nguyễn Thảo-VOV Tây Nguyên
Cổ phần hóa, thoái vốn chậm trễ, do đâu?

VOV.VN - Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước nêu rõ, tiếp tục thực hiện lộ trình cổ phần hoá để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, những năm qua công tác này thường chậm trễ, kéo dài và không hoàn thành mục tiêu đề ra.

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác và tận thu khoáng sản, đặc biệt là các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài nguyên.

Dự án hỗn hợp KS, dịch vụ, chung cư tại Khánh Hoà có nguy cơ thất thoát ngân sách

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ vừa công bố hàng loạt sai phạm trong đó có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước tại dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư có địa chỉ tại số 25 – 26 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà do Công ty cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư.

