Đắk Lắk gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nội trú vùng biên
Thứ Năm, 15:34, 30/07/2026
VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, giai đoạn 2025-2027, tỉnh Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Trong đó, các trường Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn có kế hoạch hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay năm học 2026-2027.
Để các trường kịp bước vào năm học mới, chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị cung cấp thiết bị đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành thử, bảo đảm hệ thống thiết bị dạy học, khu bếp ăn nội trú và các hạng mục liên quan.
Những hình ảnh do phóng viên VOV ghi lại công tác lắp đặt thiết bị dạy học cùng các thiết bị khác tại các trường trong những ngày cuối tháng 7/2026.
Clip các trường nội trú biên giới tỉnh Đắk Lắk gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất.
VOV.VN - Thực hiện Thông báo số 81 của Bộ Chính trị về xây dựng 100 trường học tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2025-2026, tỉnh Đắk Lắk được ngân sách Trung ương hỗ trợ 389 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3 trường nội trú ở các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia R’vê.
VOV.VN - Ngành giáo dục Đắk Lắk đang phối hợp với UBND các xã biên giới, xây dựng phương án tuyển sinh, hoàn thiện kế hoạch tổ chức nội trú và bán trú tại 3 trong số 4 trường phổ thông nội trú vùng biên; bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em ngay trong năm học 2026-2027.
VOV.VN - Ngành giáo dục Đắk Lắk đang phối hợp với UBND các xã biên giới, xây dựng phương án tuyển sinh, hoàn thiện kế hoạch tổ chức nội trú và bán trú tại 3 trong số 4 trường phổ thông nội trú vùng biên; bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em ngay trong năm học 2026-2027.
VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.
VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.