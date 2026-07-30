Đắk Lắk gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nội trú vùng biên

Để các trường kịp bước vào năm học mới, chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị cung cấp thiết bị đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành thử, bảo đảm hệ thống thiết bị dạy học, khu bếp ăn nội trú và các hạng mục liên quan.

Những hình ảnh do phóng viên VOV ghi lại công tác lắp đặt thiết bị dạy học cùng các thiết bị khác tại các trường trong những ngày cuối tháng 7/2026.

Tính đến ngày 30/7, Trường Nội trú liên cấp Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành trên 95% khối lượng xây lắp. Hiện các nhà thầu cung cấp vật tư bị đang tiến hành lắp đặt trang thiết bị và cơ sở vật chất.

Các thiết bị như bàn ghế, ti vi, máy tính để bàn, bảng điện... được các nhà thầu tập kết đầy đủ.

Một đại diện đơn vị cung cấp đang kiểm tra số sê-ri của tivi màn hình cảm ứng 75 inch, tích hợp Wi-Fi trước khi lắp đặt lên giá đỡ treo tường.

Trường Nội trú liên cấp xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, sẽ nơi học tập, ăn ở sinh hoạt của hơn 900 học sinh trong năm học 2026-2027.

1.500 bộ bàn ghế học sinh, 300 bộ bàn ghế giáo viên cùng máy tính đã được tập kết về các trường để lắp đặt tại các phòng học và phòng làm việc.

Bảng và TV màn hình lớn được tích hợp, thuận lợi cho việc giảng dạy, trình chiếu tài liệu học tập.

Đại diện đơn vị giám sát kiểm tra tivi cảm ứng 75 inch khi vừa lắp đặt. Toàn bộ 110 phòng học tại 3 trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk đưa vào sử dụng trong đợt này đều được trang bị loại tivi này. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, các trường không chỉ được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố mà còn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu trong hệ thống trường công lập ở Đắk Lắk.

Ngoài bàn ghế, tivi và máy tính để bàn, các thiết bị phục vụ sinh hoạt nội trú như giường, tủ cá nhân, bếp ga công nghiệp, tủ đông, kệ đựng thực phẩm... cũng đã được các nhà thầu tập kết đầy đủ, sẵn sàng lắp đặt trong những ngày tới.

Dự kiến, năm học 2026-2027, 3 trường nội trú liên cấp Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn sẽ có 110 lớp học, từ lớp 1 đến 9, với gần 3.000 học sinh. Theo kế hoạch, các công trình phải hoàn thành đầy đủ, bàn giao trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, với tiến độ hiện nay, việc kiện toàn cơ sở vật chất và hạ tầng dự kiến sẽ hoàn thành sớm, ngay giữa tháng 8 tới.

Clip các trường nội trú biên giới tỉnh Đắk Lắk gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất.