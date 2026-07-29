1.200 học sinh ở biên giới Đắk Lắk sẽ ở nội trú trong năm học 2026-2027

Năm học 2026–2027, 3 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk sẽ đón khoảng 3.000 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9. Trong đó, Trường Nội trú liên cấp Buôn Đôn dự kiến tuyển khoảng 1.100 học sinh, Trường Nội trú liên cấp xã Ia R’vê và Trường Nội trú liên cấp xã Ia Lốp đều tiếp nhận gần 1.000 học sinh.

Khoảng 1.200 học sinh (từ lớp 4 trở lên) của 3 trường nội trú ở Đắk Lắk trong năm học 2026–2027 sẽ ở nội trú.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết, quy mô của ba trường nội trú liên cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại các xã Ia Lốp, Ia R’vê và Buôn Đôn, không có học sinh phải chuyển đến các trường ngoài khu vực.

Những ngôi trường khang trang, kiên cố và đầy đủ tiện nghi sẽ tạo điều kiện để học sinh vùng biên Đắk Lắk học tập và phát triển thể chất.

Dự kiến 40% học sinh ở 3 trường sẽ đăng ký ở nội trú, chủ yếu từ lớp 4 trở lên. Đối với học sinh từ lớp 1 đến 3, qua tổ chức lấy ý kiến, đa số phụ huynh cho rằng các em còn nhỏ, chưa đủ khả năng tự lập trong sinh hoạt nên chưa nội trú.

“Liên quan đến việc ăn ở nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đã hướng dẫn UBND các xã vùng biên xây dựng phương án tuyển sinh. Đối tượng được tuyển căn cứ vào các điều kiện như nhà ở cách trường quá xa; con em thuộc gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã căn cứ vào quy định và điều kiện thực tế để tuyển sinh phù hợp, đúng quy định", bà Lê Thị Kim Oanh thông tin.