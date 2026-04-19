Đắk Lắk làm sạch bãi biển hưởng ứng "Earth Day Việt Nam 2026"

Ngay trong buổi sáng 19/4, hàng trăm tình nguyện viên thuộc Cộng đồng Xanh Phú Yên, Đoàn Thanh niên phường Phú Yên và Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH công an địa phương tham gia lễ phát động và hưởng ứng chiến dịch dọn rác tại bờ biển Xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Đây là tuyến kè biển luôn thu hút giới trẻ vào mỗi mùa hè khi phủ kín sắc rêu xanh.

Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích tình nguyện trong "Chiến dịch Dọn rác toàn quốc - Earthday 2026"

Hoạt động nhặt rác của các bạn trẻ nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng và truyền cảm hứng xanh đến hàng triệu người dân Việt Nam thông qua hành động bảo vệ môi trường.

Bạn Trần Thị Đinh Hằng, trưởng nhóm điểm cầu Xanh Phú Yên cho biết: “Mục tiêu hướng đến là biến các bãi rác dọc theo 34 tỉnh, thành trở nên xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và đưa tình yêu môi trường đến các bạn trẻ trong học đường; lan tỏa tình yêu môi trường đến với tất cả người dân Việt Nam”.

Bãi biển Xím Rớ dần trở lại sạch đẹp

Giữ cho bãi biển sạch đẹp là hoạt động được đông đảo bạn trẻ, đoàn viên thanh niên ở khu vực biển phía Đông Đắk Lắk tích cực tham gia từ nhiều năm nay, vào các ngày thứ 7 tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Bạn Bùi Kim Danh, Leader Xanh Phú Yên chia sẻ: “Trái đất đang nóng lên toàn cầu và hiện tại khu vực Phú Yên đang rất thu hút khách du lịch cho nên em muốn phát triển để Phú Yên trở nên xanh, sạch, đẹp hơn”.

Bạn Trần Tĩnh, thanh niên phường Phú Yên, cho hay: “Chúng em thường tổ chức các hoạt động thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh và các hoạt động về môi trường; thường xuyên tuyên truyền và triệu tập các bạn tham gia các hoạt động đoàn với tinh thần thanh niên xung kích tình nguyện đi đầu”.