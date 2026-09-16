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Đắk Lắk ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế

Thứ Tư, 15:25, 16/09/2026
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VOV.VN - Sáng 16/9, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị phổ biến Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Thông qua hội nghị, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng tình trạng trục lợi BHYT sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đắk Lắk hiện có gần 2,72 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 99,91% kế hoạch, tăng hơn 146.000 người so với năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những hành vi trục lợi BHYT như: sử dụng thẻ của người khác, làm giả hoặc sửa chữa hồ sơ, lập khống hồ sơ khám chữa bệnh, thanh toán trùng chi phí, chỉ định dịch vụ, thuốc, vật tư y tế không cần thiết hoặc kê khai chi phí không phát sinh để hưởng lợi từ quỹ BHYT.

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Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đến các đại biểu về các vụ việc bị khởi tố ở Tây Nguyên do hành vi trục lợi BHYT.

Đồng thời, các đại biểu đại diện các cơ sở y tế đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk cũng được thông tin về nhiều vụ việc vi phạm pháp luật tại các cơ sở khám, chữa bệnh, như: kê khống, hợp thức hóa hồ sơ chi phí; giả mạo chữ ký bác sĩ để lập hồ sơ khống; lập, ký duyệt khống bệnh án nhằm chiếm dụng tiền BHYT, bảo hiểm nhân thọ; ghi khống hồ sơ tán sỏi bằng laser dù thiết bị đã hỏng. Điển hình như vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk.

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Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có gần 2,72 triệu người tham gia BHYT.

Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc nhận diện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích quỹ BHYT, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

“Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ Nhà nước do các chủ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân đóng góp. Do vậy, việc sử dụng phải thực sự hiệu quả, từ đó mang lại phúc lợi toàn dân trong việc khám chữa bệnh. Các trường hợp bị Bảo hiểm xã hội cảnh báo nhiều lần, chậm xử lý hoặc giải trình không đầy đủ cố tình vi phạm phải được chuyển sang kiểm tra, giám định chuyên sâu và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật", ông Trần Mạnh Toàn nhấn mạnh. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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