Đề xuất tăng mức hưởng BHYT, nhiều nhóm được hưởng tới 95%

Đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế

Mới đây, Bộ Y tế vừa đăng tải Dự thảo Nghị định Quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2027, mức hưởng BHYT của một số nhóm đang được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi sẽ được nâng lên 85%. Từ ngày 1/7/2029, mức hưởng tiếp tục tăng lên 90%.

Các nhóm được ưu tiên gồm người từ 75 tuổi trở lên; người khuyết tật nhẹ có mức suy giảm khả năng lao động từ 35-60%; người dưới 18 tuổi và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình.

Từ ngày 1/7/2030, các nhóm này được tăng mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản lên 95%, trừ những trường hợp đã được hưởng mức cao hơn.

Đối với các nhóm còn lại đang có mức hưởng 80%, dự thảo đề xuất nâng lên 85% từ ngày 1/7/2028. Mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản sẽ tăng lên 90% từ ngày 1/7/2030.

Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 85%, 90% và 95%, đồng thời mở rộng quyền lợi khám sàng lọc bệnh (ảnh minh họa)

BHYT chi trả khám sàng lọc một số bệnh

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ BHYT đối với chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

Danh mục được đề xuất gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C. Quỹ BHYT sẽ thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia, phù hợp khả năng cân đối của quỹ.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7/2027, BHYT dự kiến thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm đối tượng, với mức thanh toán tối đa bằng 15% mức lương cơ sở. Cũng từ thời điểm này, việc thanh toán viêm gan B, C được thực hiện lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ.

Từ ngày 1/7/2028, dự thảo đề xuất thí điểm thanh toán đối với ung thư cổ tử cung và chính thức thanh toán từ ngày 1/1/2030. Cùng thời điểm này, việc thanh toán đối với ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, tăng huyết áp và đái tháo đường được thực hiện theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Mức đóng BHYT dự kiến tăng lên 5,1%

Để thực hiện các chính sách mở rộng quyền lợi, dự thảo đề xuất điều chỉnh mức đóng BHYT theo lộ trình, trước mắt tăng thêm 0,6%.

Từ ngày 1/7/2027, mức đóng của nhiều nhóm đối tượng được đề xuất nâng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc hoặc 5,1% mức lương cơ sở tùy nhóm đối tượng. Với một số nhóm người lao động, người sử dụng lao động đóng hai phần ba và người lao động đóng một phần ba.

Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, từ ngày 1/1/2028, mức đóng được đề xuất bằng 5,1% mức lương cơ sở. Thành viên hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính tiếp tục được giảm trừ theo tỷ lệ: người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt đóng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng 40%.

Sau 3 năm kể từ khi thực hiện mức đóng mới, mức đóng dự kiến tăng lên 5,4%, sau đó 3 năm tiếp theo tăng lên 6%.

Học sinh, sinh viên được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 70%

Dự thảo cũng đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên. Mức hỗ trợ tối thiểu đối với hộ cận nghèo là 80%; người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách, chính quyền địa phương có thể căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách để quyết định hỗ trợ thêm cho một số nhóm, trong đó ưu tiên người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi và một số nhóm đặc thù nhằm hướng tới mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT.

Theo dự thảo, Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/4/2027; riêng quy định về khám sức khỏe định kỳ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.