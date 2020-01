Đắk Lắk phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người đi đường

Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, chiều nay 31/1, các đội nghiệp vụ của đơn vị đã tổ chức cấp phát trên 2.500 khẩu trang y tế miễn phí cho người tham gia giao thông.

Cùng với việc cấp phát miễn phí khẩu trang y tế, lực lượng CSGT còn tuyên truyền người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường và tốc độ cho phép; đồng thời, nhắc nhở nhân dân cần nâng cao hơn nữa công tác phòng chống loại dịch viêm phổi cấp do virus corona bằng cách đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, rửa sạch chân tay bằng nước vệ sinh.

Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh cho biết thêm, hiện ở Đắk Lắk đang rất khan hiếm nguồn cung cấp các loại khẩu trang y tế. Đơn vị đã liên hệ với một số cơ sở cung cấp thiết bị y tế có uy tín ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đặt mua thêm hàng nghìn khẩu chất lượng. Trong những ngày tới lực lượng CSGT tiếp tục cấp pháp miễn phí cho người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh Đắk Lắk./.